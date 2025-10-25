Controlado el incendio declarado en una nave del polígono de Son Castelló de Palma

Archivo - Un camión de Bomberos de Palma. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El incendio declarado este sábado noche en una nave situada en la calle Gremi Fusters, número 18, en el polígono de Son Castelló ha sido ya controlado por los Bomberos de Palma.

Según han informado desde el Ayuntamiento a los medios de comunicación, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Palma, Eder García, ha explicado que el fuego se ha iniciado alrededor de las 20.30 horas de esta jornada en una nave de unos 80 metros de longitud, que alberga dos negocios. El incendio ha afectado a uno de los dos negocios, que ocupa una superficie de unos 40 metros cuadrados.

A esta hora, el incendio ya se encuentra controlado. La rápida intervención de los bomberos ha evitado la propagación a las otras naves vecinas. Los efectivos desplazados prevén continuar trabajando durante toda la noche. En total, están actuando una veintena de efectivos de bomberos.

No se ha producido ningún daño personal, concentrándose la afectación más grave en el interior de la nave.

Por el momento se desconocen las causas del incendio, que serán objeto de la correspondiente investigación.

El jefe de Bomberos ha agradecido la colaboración de la Policía Local de Palma, la Policía Nacional y el resto de servicios de emergencia desplazados al lugar.

También el regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets, se ha desplazado hasta la zona para conocer de primera mano la situación y seguir la evolución de las labores de extinción.