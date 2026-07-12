Controlado un incendio en una planta de residuos en Llucmajor

Incendio en una planta de residuos de Llucmajor - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca están actuando este domingo en un incendio en una planta de residuos en el municipio de Llucmajor.

El aviso se ha recibido a las 16.15 horas, según ha informado el cuerpo de bomberos, que se ha desplazado hasta el lugar para tratar de apagar las llamas.

El fuego se encuentra controlado y los bomberos continúan con las labores para extinguirlo. Están interviniendo efectivos de los parques de Llucmajor, Calvià y Manacor, así como el helicóptero sa Milana, un sargento y un técnico.

También han actuado servicios del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) y del Ayuntamiento de Llucmajor.