Convivencia en las aulas de Baleares: casi 70 agresiones a docentes en lo que va de curso

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PALMA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El protocolo de Notificación de Agresiones al Personal Docente (Nadib) ha recibido en lo que va de curso --hasta el 1 de abril-- un total de 69 comunicaciones de agresiones a docentes en centros públicos

Así lo ha dado a conocer tras una reunión con la Conselleria de Educación y Universidades el sindicato UGT, que ha expresado su preocupación por unas cifras "graves y preocupantes".

En un comunicado, la organización sindical ha expresado la necesidad de actuar de manera inmediata para garantizar la seguridad y la convivencia en los centros educativos, así como la protección del personal docente.

La organización ha reiterado que el profesorado desarrolla una tarea esencial para la sociedad y no puede verse sometido a situaciones de violencia física, verbal o psicológica en el ejercicio de su trabajo. "Ninguna agresión se puede normalizar ni minimizar", han insistido.

Ante este escenario, UGT ha pedido que se reconozca a los docentes como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones, como ya ocurre en otras CCAA, y que se refuercen los protocolos de prevención y actuación ante agresiones.

Han reclamado igualmente más recursos humanos y apoyo especializado en los centros educativos, asistencia jurídica y psicológica inmediata para el profesorado afectado, planes de convivencia y educación en el respeto reforzados, así como seguimiento de las incidencias y transparencia en los datos.