Convocan concentraciones frente a los ayuntamientos por la interceptación de la flotilla a Gaza

Archivo - Acampada pro Palestina en la Universitat de les Illes Balears (UIB). - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Varios colectivos están convocando concentraciones este jueves (19.00 horas) frente a los ayuntamientos de Baleares para protestar contra la interceptación por parte de Israel de la Global Sumud Flotilla.

En el caso de Ibiza, la plataforma Ibiza con Palestina ha animado a concentrarse este jueves a concentrarse en la plaza Vara de Rey de Vila.

Por su parte, la Taula per Palestina de Menorca insta a llenar la plaza del Ayuntamiento de Mahón.

En Mallorca, el colectivo universitario 'Carot, prou complicitat' ha animado a los estudiantes a la huelga estatal y a sumarse a las concentraciones frente a los consistorios de la isla.