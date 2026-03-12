Las cooperativas agrarias de Baleares alertan de una subida de hasta el 50% en el precio del combustible

Archivo - Sector agrario en Baleares. - GOVERN - Archivo

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cooperativas Agro-alimentarias de Baleares ha constatado un incremento de hasta un 50 por ciento en el precio del combustible desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, un aumento que califican de "totalmente injustificado".

La entidad ha denunciado públicamente en una nota de prensa que los oligopolios del combustible están incrementando los precios sin que exista una falta real de suministro. Una vez garantizado el suministro, han criticado, la estabilización del mercado no está repercutiendo en una bajada de los precios.

Según han alertado, esta subida del carburante se verá reflejada en toda la cadena de suministro y acabará repercutiendo en una pérdida de competitividad de las explotaciones agrarias de las Islas.

Por otro lado, las cooperativas han detectado en Eivissa "cierta especulación" en la venta de fertilizantes por parte de algunos proveedores.

Ante esta situación, la entidad se está coordinando con algunos agricultores para facilitar la adquisición de los productos necesarios para la siembra, en un momento clave para los cultivos de huerta.

Según la información ofrecida por entidades socias, algunos transportistas de las navieras aplicarán un recargo de emergencia de ocho euros por metro lineal en todas las líneas con Baleares, un coste que podría variar en función de cómo evolucione la situación.

Además, al incremento del precio por tonelada, que ha pasado de 47,47 a 49,57 euros (+4,4 por ciento), se suma el fuerte aumento de la tasa fija, que ha pasado de 124 a 204 euros, lo que supone una subida del 64,5 por ciento.

A todo ello, se suma el aumento de los precios de los piensos y los abonos, lo que, han agregado, incrementa aún más los costes de producción para los agricultores y ganaderos de las Islas.

Desde la entidad han apuntado que la situación en Baleares "no difiere mucho" de la del resto de comunidades autónomas. Se ha constatado un incremento similar de los precios, de hasta un 60 por ciento, aunque por el momento el suministro de combustible y de insumos agrícolas está garantizado.

La presidenta de Cooperativas Agro-alimentarias de Baleares, Jerònima Bonafé, ha alertado de que, si esta escalada de precios persiste, "muchas explotaciones agrarias no podrán asumir el incremento de los costes energéticos, lo que pondrá en peligro la producción local y el abastecimiento alimentario de las Islas".

En este sentido, Bonafé ha reclamado que se vigilen posibles prácticas especulativas y que se apliquen medidas compensatorias "cuanto antes", entre las que destaca una rebaja de los impuestos a los carburantes.