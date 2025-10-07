Córdoba considera "positivo" el discurso de Prohens en el Parlament: "El cambio en Formentera se ha notado"

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado por Sa Unió per Formentera, Llorenç Córdoba, ha valorado como "positivo" el discurso de la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Debate de Política General, este martes, en el Parlament, y ha afirmado que "el cambio en Formentera se ha notado".

Córdoba se ha pronunciado así, durante una rueda de prensa posterior a la primera intervención, este martes, de la presidenta Prohens en el Debate de Política General, en la que el diputado por Sa Unió ha valorado las propuestas de la presidenta, recordando que Sa Unió firmó un pacto de 20 puntos con el PP del que "algunos ya están cumplidos, muchos otros ya están en marcha y otros necesitan un poco más de impulso". Por tanto, desde el punto de vista del diputado, el discurso ha sido "positivo" pero, ha puntualizado, "esto no quiere decir que no haya que seguir trabajando en temas de triple insularidad, de un senador propio por Formentera", en definitiva, "de cosas que cuesta un poco más sacar adelante" pero para los que "al menos, ha pedido dejar sentadas las bases" para que salgan adelante.