Córdoba reitera su compromiso con la estabilidad institucional y el diálogo pese a la "falta de colaboración" de Sa Unió

FORMENTERA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consell Insular de Formentera, Llorenç Córdoba, ha reiterado este domingo su compromiso con la estabilidad institucional y el diálogo, "a pesar de la falta de colaboración por parte del grupo político de Sa Unió".

En un comunicado, Córdoba se ha referido a la situación actual de las negociaciones Sa Unió para resolver la crisis institucional que afecta al Consell desde hace cuatro meses. En este sentido, ha recordado que en este tiempo ha realizado "numerosos esfuerzos" para alcanzar una solución dialogada que garantice la estabilidad y el buen funcionamiento de la institución.

"He mantenido contactos y he presentado propuestas tratando de encontrar un punto de encuentro común con el grupo político de Sa Unió. Mi trabajo ha ido encaminado a conseguir que continuara gobernando la opción política que obtuvo la mayoría de votos en las pasadas elecciones, aunque la decisión unilateral de expulsarme del grupo Sa Unió dinamitó la mayoría absoluta lograda. He intentado que este movimiento político afectara lo menos posible a la gobernabilidad del Consell", ha recordado.

Córdoba ha lamentado que, en estos meses, los consellers de Sa Unió se han mantenido "inflexibles" en su postura inicial y han rechazado cualquier intento de negociación que no incluya su dimisión, asegurando que estos consellers habían "amenazado" con dimitir en bloque en marzo si él no dejaba su cargo de presidente del Consell de Formentera.

El dirigente insular ha resaltado que su compromiso como presidente siempre ha sido y seguirá siendo con el bienestar y el interés general de los ciudadanos de Formentera, por lo que seguirá trabajando "incansablemente" para superar esta situación y encontrar una salida que preserve la estabilidad institucional y promueva la protección y el progreso de Formentera. Córdoba ha agradecido el apoyo y la comprensión de los vecinos, reiterando su compromiso de seguir trabajando en su beneficio como presidente del Consell.