Cort adjudica la conservación de calles, caminos, torrentes y solares por 27,8 millones de euros

Archivo - Obreros trabajan en la renovación del pavimento de una calle de Palma, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde a la adjudicación de los seis lotes del contrato de obras y servicios para la reforma, reparación y conservación de pavimentos e infraestructuras en viales, caminos y espacios libres públicos, junto con la limpieza de solares y tramos de torrentes, con presupuesto total de 27,8 millones de euros para los próximos dos años.

Estas adjudicaciones, aprobadas en la Junta de Gobierno, pretenden garantizar el mantenimiento continuado de las infraestructuras y los espacios públicos del municipio, mejorar el estado de calles y caminos y asegurar la conservación de los sistemas de drenaje y de otras infraestructuras municipales, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

El lote 1, corresponde a las zonas de Ponent y Nord de Palma, se ha adjudicado a la empresa Acciona Mantenimiento de Infraestructuras, por un importe de 7,2 millones de euros.

El lote 2, que abarca las zonas de Llevant, Playa de Palma, Pla de Sant Jordi y Centro, se ha adjudicado a Tecnología de la Construcción y Obras Públicas (Tecopsa), por un importe similar.

Por su parte, el lote 3, destinado a los trabajos de reforma, mejora, reparación y conservación de pavimentos e infraestructuras en la zona general de Palma, se ha adjudicado a Aglomerats Mallorca, por 6,4 millones de euros.

El lote 4, relativo a los trabajos de desbroce y limpieza de caminos, solares y tramos de torrentes en todo el término municipal, se ha adjudicado a Eulen, por 2,4 millones de euros.

El lote 5, destinado a la dotación, renovación y rehabilitación de las infraestructuras municipales para la captación, el tratamiento cuando corresponda, la conducción y el vertido de aguas pluviales en Palma, se ha adjudicado a Asfaltomeros, por 3,6 millones de euros.

Finalmente, el lote 6, que comprende la reforma, mejora, reparación y conservación de puentes, estructuras, obras de paso y obras municipales de drenaje transversal en Palma, se ha adjudicado a la unión temporal de empresas Imesapi-Viabal, por un importe de un millón de euros.

Con estas adjudicaciones, Cort dispondrá de contratos específicos para atender las necesidades de conservación y mejora de la red viaria y de las infraestructuras municipales, así como para mantener en condiciones adecuadas los espacios públicos y los sistemas de drenaje del término municipal.

COMPRA DE NUEVO MATERIAL PARA LA POLICÍA LOCAL

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado iniciar el expediente de contratación para el suministro de nuevo armamento y equipamiento para la Policía Local de Palma, con un presupuesto base de licitación de casi 396.000 euros.

El contrato se divide en ocho lotes y responde a la previsión de nuevas incorporaciones a la plantilla de la Policía Local, que requieren disponer del material obligatorio para su dotación individual, así como a la necesidad de renovar progresivamente los equipos.

Entre el material previsto en esta contratación se incluyen hasta 200 chalecos antibalas y sus fundas, hasta 200 armas cortas, 25 cámaras corporales y cuatro dispositivos electrónicos de control.

Estos últimos equipos se destinarán a las unidades operativas de Seguridad Ciudadana, el Grupo de Actuación Preventiva, Unidad de Seguridad Integral y la Unidad de Intervención Inmediata. Asimismo, el contrato contempla la adquisición de 14 equipos antitrauma completos para completar la dotación de esta última unidad.

La contratación también incluye dianas de tiro para la galería de la Policía Local, necesarias para el funcionamiento de las instalaciones y para desarrollar los programas formativos relacionados con el armamento y las prácticas de tiro.