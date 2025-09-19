Cort aprueba la compra de 27 vehículos SUV para la Policía Local por más de 1,1 millones de euros

Archivo - Coche de la Policía Local de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha dado luz verde a la adquisición de 27 nuevos vehículos tipo SUV destinados a la Policía Local, con un presupuesto de algo más de 1,1 millones de euros.

La compra se realizará a través del acuerdo marco de la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib), adjudicado en julio de 2024 a la empresa Aplicaciones Tecnológicas Juma, SL, que incluye el suministro de vehículos, equipamiento policial y puntos de recarga eléctrica.

En una nota de prensa, el Consistorio ha indicado que esta adquisición fue aprobada por la Junta de Gobierno y forma parte del plan integral para modernizar y ampliar la flota de vehículos de la Policía Local, "en línea con el compromiso del equipo de Gobierno con la mejora continua de los medios materiales y humanos del cuerpo policial".

En este mismo sentido, cabe recordar que también se prevé la incorporación de 170 nuevos agentes en 2026, lo que hace "imprescindible" ampliar y modernizar el parque móvil.

Específicamente, los modelos seleccionados son Subaru Crosstek 2.0 con etiqueta ECO, que combinan eficiencia medioambiental con características técnicas específicas para las necesidades policiales, al incluir equipamiento de emergencia, batería auxiliar, kit de rotulación y preinstalación para emisoras.

Cabe recordar que a lo largo de este mismo mes el Ayuntamiento ha aprobado también la contratación para la renovación de la flota de motocicletas de la Policía Local, con un presupuesto de casi 850.000 euros para la adquisición de un total 68 vehículos. Asimismo, recientemente se ha autorizado la compra de seis nuevos furgones policiales, con una inversión superior a los 452.000 euros.