Cort aprueba nuevos cambios de uso de locales a vivienda en Palma

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Centro Histórico y la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma celebradas este martes han dado luz verde a una serie de cambios de uso de locales y oficinas a viviendas en distintos puntos del municipio.

Según ha explicado el regidor de Urbanismo, Vivienda y Proyectos Estratégicos, Óscar Fidalgo, en la rueda de prensa después de la reunión, recogida en una nota posterior, estos cambios vienen respaldados por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Por un lado, en la Comisión de Centro Histórico se han aprobado cuatro proyectos que hacen referencia a la reforma de tres locales de oficinas para su conversión en viviendas en la calle Escola Graduada; la reforma de un local de oficinas en la plaza de Santa Eulàlia para su cambio de uso a vivienda; la reforma de un local con destino a vivienda en la calle Oms, y la reforma para la agrupación de dos locales en la calle Missió para su transformación en viviendas.

Por otro, la Gerencia de Urbanismo ha aprobado la concesión de diferentes licencias relacionadas con el cambio de uso de locales a viviendas en diferentes barrios de Palma, también en consonancia con lo establecido en el PGOU.

En concreto, se trata de las licencias de reforma de oficinas para cambio de uso a una vivienda en Calle Socors; la reforma y cambio de uso de un local a vivienda en calle Santa Rita; el cambio de uso de oficina a vivienda en calle Aigua; el cambio de uso de dos locales a dos viviendas en la calle Cardenal Rosell; la división y cambio de uso de oficina a dos viviendas en calle Oms --licencia de modificación--, y la legalización del cambio de uso de local a vivienda en la calle Francesc Martí i Mora --licencia de ocupación y primera utilización--.

MODIFICACIONES PUNTUALES

La Gerencia de Urbanismo ha aprobado también inicialmente tres modificaciones puntuales del Plan General del 2023 que afectan al Parque Agrario de Palma, al sistema general de depósitos de Son Bessó y a la preservación de edificaciones históricas en determinadas zonas de Palma.

En detalle, la primera modificación busca resolver el vacío legal que ha afectado al Parque Agrario de Palma desde su creación. "Esta zona, impulsada por el anterior equipo de gobierno, se delimitó sin dar una cobertura normativa efectiva, ya que su regulación depende del Plan de Ordenación Detallada, que decayó y no llegó a entrar en vigor, y de un Plan Especial del Parque Agrario que no se llegó a redactar, lo que ha dejado a los terrenos incluidos en este parque en un limbo jurídico durante años", ha explicado el regidor.

Para corregir esta situación, el Ayuntamiento ha aprobado una norma transitoria en el PGOU que establece qué actividades están permitidas en estos terrenos hasta que se apruebe el Plan Especial que los ordenará definitivamente. Además, se incorpora una restricción sobre la instalación de energías renovables en suelos rústicos comunes y se incluyen estudios de integración paisajística y de perspectiva climática para asegurar una adecuada ordenación del territorio.

Otra de las modificaciones aprobadas inicialmente en Gerencia de Urbanismo hace referencia al sistema general de depósitos de Son Bessó, que permite que Emaya pueda ampliar o regularizar sus instalaciones. Esta modificación, ha añadido el regidor, se hace necesaria para reajustar el ámbito de este sistema general a las necesidades reales de las instalaciones y adaptarlo al anteproyecto de Emaya.

Y en cuanto a la última modificación abordada, tiene como objetivo la preservación de edificaciones históricas situadas en los núcleos tradicionales de Palma y en el ámbito del PERI de El Terreno cuando no se ajustan a la alineación oficial en los chaflanes de cuatro metros establecidos en el PGOU.

Cabe recordar que, en la actualidad, el plan general exige que en las esquinas de las manzanas se retranquee la edificación para generar un chaflán de cuatro metros. Esto, ha añadido el regidor, puede provocar que muchos edificios antiguos o de interés histórico-artístico, especialmente en núcleos tradicionales y en el PERI de El Terreno, no cumplan con la norma y estén sujetos a penalizaciones.

Para evitarlo, se introduce ahora una excepción, que implica que en las zonas mencionadas las edificaciones existentes que cumplen con todos los parámetros de la zona, salvo por el chaflán, podrán agotar la edificabilidad máxima permitida. De este modo, ha finalizado el regidor, "se preserva el patrimonio arquitectónico y cultural, se fomenta la rehabilitación y regeneración urbana, y se ofrece seguridad jurídica".

ADECUACIÓN DEL ACCESO AL CASTELL DE SANT CARLES

Otro de los puntos tratados en la Comisión de Centro Histórico ha sido la aprobación del proyecto de adecuación paisajística del acceso a la ampliación del siglo XIX del Castell de Sant Carles desde el camino del frente marítimo.

El objetivo de esta intervención es facilitar el recorrido de los visitantes, permitiendo disfrutar del entorno exterior del castillo y de elementos como la batería de cañones situada en el frente marítimo.

El proyecto contempla la adecuación de la rampa existente, hoy en desuso, mediante la incorporación de una escalera. Asimismo, se prevé la construcción de muros de contención de tipo tradicional (marges) en los taludes del terreno, respetando la estética del lugar y favoreciendo su integración paisajística.