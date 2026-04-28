Cort avanza en los trabajos de mejora del alumbrado de Es Carnatge que cuentan con un presupuesto de 156.000 euros

Cort avanza en los trabajos de mejora de el alumbrado de es Carnatge. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha avanzado en los trabajos de mejora del alumbrado de Es Carnatge, un proyecto que cuenta con un presupuesto de 156.000 euros, tras actuar sobre 17.400 puntos de luz desde el inicio de la legislatura.

Según ha informado este martes el Consistorio en un comunicado, esa reforma, que forma parte del plan de actuación de la Playa de Palma, cuenta con un plazo de ejecución de nueve meses.

En concreto, contempla la sustitución de 126 luminarias por nuevas unidades instaladas sobre columnas de cuatro metros de altura, así como la incorporación de balizas LED integradas en las plataformas de madera del paseo marítimo.

El proyecto tendrá continuidad en el futuro con una segunda fase, que incluirá la recuperación del antiguo cuartel militar y la limpieza del fondo marino, con una inversión adicional de otros 2,2 millones de euros.

Cort ha recordado que esta intervención corresponde a una fase anterior del proyecto de preservación y recuperación del medio natural de Es Carnatge orientado a la protección y restauración del espacio litoral, que contó con un presupuesto de 2,2 millones.

Por otra parte, próximamente se desarrollarán actuaciones de restauración ambiental y mejora de las zonas verdes, a cargo de Parques y Jardines, así como la renovación de la red de caminos interiores.

El Ayuntamiento ha destacado la inversión de 12 millones de euros en la mejora y modernización del alumbrado de Palma, desde el inicio de la legislatura hasta marzo de 2026. En este periodo se han llevado a cabo más de 200 actuaciones sobre las 17.400 luminarias del municipio. La mayor parte de estos trabajos estaban destinados a la mejora de la eficiencia energética y la adecuación de las instalaciones a la normativa mediante la sustitución de luminarias convencionales por tecnología LED.

En paralelo a estos trabajos de renovación, Cort desarrolla proyectos para reforzar la iluminación ornamental de espacios como el alumbrado ornamental de los jardines de Sa Quarentena, incluyendo el escudo del portal, la cascada y el mural interior, el foso del Castell de Bellver, los Jardines de Joan March, la escultura ubicada en Nuredduna, diversos elementos de la plaza España y la fachada del propio Consistorio.