Cort y comerciantes acuerdan aplazar a febrero las obras de remodelación de la plaza del Mercat y la calle Unió

Plaza del Mercat de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma iniciará las obras de remodelación y mejora de la accesibilidad de la plaza del Mercat y la calle Unió a partir de febrero de 2027, de acuerdo con el consenso alcanzado con los representantes de los comerciantes y sectores afectados.

Tras valorar las distintas opciones de calendario, el Consistorio y los comerciantes han acordado que finalmente las obras comiencen una vez pasadas la temporada navideña y las fiestas de Sant Sebastià.

En un comunicado, el Ayuntamiento de Palma ha resaltado que esta planificación facilitará la actividad comercial y minimizará las afecciones durante un periodo de "especial importancia" para los establecimientos de la zona.

Asimismo, ha informado a los vecinos sobre la nueva planificación de los trabajos y las actuaciones previstas en el marco de este proyecto de remodelación.

Cabe recordar que el proyecto cuenta con un presupuesto total de más de 4,4 millones de euros, de los que 3,1 millones están financiados con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

La actuación abarca una superficie de casi 11.600 metros cuadrados e incluye la remodelación de la plaza del Mercat, la calle Unió, la plaza Weyler y el tramo de la calle Riera comprendido entre la plaza del Mercat y la Rambla.

En la plaza del Mercat, el proyecto contempla la eliminación del carril de circulación interior perimetral y la creación de una plataforma única que permitirá ampliar el espacio peatonal y renovar el pavimento. También se mejorará la iluminación pública mediante la instalación de tecnología LED.

En la calle Unió se ampliarán las aceras, se reducirá la calzada y se implantará una plataforma única en el tramo situado frente a la plaza. Asimismo, se reorganizarán las paradas de autobús y taxi, junto como las zonas de carga y descarga.

La intervención incluye también la renovación de distintos elementos del mobiliario urbano y la mejora de las infraestructuras de saneamiento. En este sentido, se separarán las redes de aguas pluviales y residuales, se renovarán los colectores que se encuentren en mal estado y se actuará sobre la red de agua potable.

El proyecto mantendrá los espacios y servicios necesarios para el funcionamiento de la zona, entre ellos las plazas reservadas para personas con movilidad reducida, las áreas de carga y descarga, las paradas accesibles de la EMT y las paradas de taxi.