Cort condena retirada de vallado de seguridad en plaza Llorenç Villalonga, instalado ante riesgo de caída del arbolado

Los servicios municipales procederán a reponer inmediatamente el vallado retirado PALMA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha condenado la retirada del vallado de seguridad en la plaza Llorenç Villalonga, instalado ante el riesgo de caída del arbolado por el área de Infraestructuras.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento ha informado que lamenta los comportamientos incívicos registrados este domingo en la plaza Llorenç Villalonga de 'Ciutat', donde se ha retirado parte del vallado de seguridad instalado por el área de Infraestructuras ante el riesgo de caída que presenta el arbolado de la zona.

Esta actuación ha dejado al descubierto un espacio que debía permanecer cerrado por motivos, según ha recordado, estrictamente de seguridad, permitiendo la libre circulación de personas bajo unos árboles que, ha advertido, presentan riesgo de caída, tal y como avalan los informes técnicos municipales.

Asimismo, Cort ha lamentado que la retirada del vallado haya ocasionado daños materiales, con elementos desplazados y abandonados en el suelo, dificultando el trabajo de los servicios municipales.

En este sentido, ha condenado firmemente este tipo de comportamientos, que comprometen la seguridad de las personas y que no pueden considerarse una forma legítima de protesta.

Ante la gravedad de los hechos, Cort ha avanzado que pondrá lo ocurrido en conocimiento del juzgado y de la Fiscalía, al tratarse de actuaciones que suponen un claro riesgo para las personas.

El Ayuntamiento ha insistido en que todas las actuaciones que se están llevando a cabo en la plaza Llorenç Villalonga responden exclusivamente a criterios técnicos y de prevención de riesgos.

Tras revisar los 18 ejemplares de bellasombra existentes en la plaza, los técnicos municipales concluyeron que presentan los mismos defectos estructurales que otros árboles de la zona que ya se fracturaron anteriormente.

En consecuencia, la sustitución de los 18 bellasombra se verá compensada con la plantación de 20 nuevos árboles, aumentando el número de ejemplares en la plaza y garantizando un crecimiento y una conservación más segura y adecuada del arbolado.

A ello se suma el incremento de episodios meteorológicos adversos, lo que hace imprescindible, para el Ayuntamiento, proceder a su sustitución para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

De hecho, cada vez que se activa una alerta por temporal, Cort se ve obligado a balizar preventivamente toda la plaza para evitar riesgos, evidenciando el estado actual de estos ejemplares.

En este contexto, el Ayuntamiento ha recordado que debe prevalecer la seguridad de las personas, tal y como demuestran antecedentes ocurridos en la ciudad, entre ellos el trágico suceso registrado en 2019, cuando una persona perdió la vida tras la caída de una palmera durante un episodio de fuertes vientos en la zona del Parc de la Mar.

Tras lo ocurrido este domingo, los servicios municipales procederán a reponer el vallado retirado a la mayor brevedad posible, al tiempo que continuarán trabajando para garantizar la seguridad de la zona y de todas las personas que hacen uso de este espacio público.

El Ayuntamiento ha reiterado finalmente su compromiso con la seguridad y ha apelado a la responsabilidad ciudadana y al civismo para preservar la seguridad y el buen uso de los espacios públicos.