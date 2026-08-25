Cort defiende que la lanzadera de Porto Pi a la Bonanova no puede llegar antes porque no puede cruzar el puente

Archivo - Autobús de la EMT de Palma. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El área de Movilidad del Ayuntamiento de Palma ha defendido este martes que la lanzadera de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), que cubre el servicio de las líneas desviadas 46 y 47, no puede llegar más rápido a la calle Saridakis, en el barrio de la Bonanova, debido a que el peso de los vehículos sobrepasa el límite marcado por el Consell de Mallorca para cruzar el puente que divide ambas barriadas.

El regidor de Movilidad del Ayuntamiento de Palma, Toni Deudero, ha admitido en rueda de prensa que la alternativa de la lanzadera que conecta Porto Pi con la calle Saridakis "ayuda a los vecinos pero no solventa que no haya puente" para cruzar por el peso.

Los vecinos de la calle Saridakis, sin embargo, han criticado la "gran cantidad de tiempo que pierden" en el barrio de la Bonanova al esperar el bus en la parada de Porto Pi y han lamentado tener que desplazarse hasta el inicio o final de la calle para coger la lanzadera, según ha recogido el diario 'Última Hora'.

Deudero ha asegurado que la lanzadera de la EMT cubre el servicio como puede, pero que hay que tener en cuenta que el puente que separa la barriada de Porto Pi y de la Bonanova está inhabilitado por el Consell de Mallorca para vehículos que pesen un determinado tonelaje.

En este sentido, el regidor ha concretado que el peso de los buses y de las lanzaderas sobrepasa los límites, por lo que no pueden llegar a la Bonanova. Incluso los buses para 15 usuarios no pueden cruzar tampoco el puente debido a su peso.

Deudero ha invitado a enviar propuestas mejores de las actuales que serían estudiadas y ha afirmado que "la situación perfecta volverá cuando el puente esté operativo".

LAS PANTALLAS DE LA EMT QUE NO FUNCIONAN

El regidor se ha defendido también de las críticas del grupo socialista de Palma, que ha lamentado que las pantallas informativas instaladas hace tres años en las paradas de la EMT nunca han estado operativas.

En este sentido, Deudero ha indicado que hay 222 pantallas instaladas de las cuales 88 están en tramitación nueva por "deficiencias en su instalación".