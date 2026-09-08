Cort destina más de 35.000 euros en la instalación de nuevas zonas deportivas y juegos saludables en el parque Arabella

Nueva zona de calistenia en el parque de Arabella-Son Xigala. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado las obras de mejora del parque de Arabella-Son Xigala, tras destinar 35.713 euros, para ampliar y renovar las instalaciones destinadas al ocio y la actividades física al aire libre.

El Consistorio ha señalado este martes en un comunicado que la actuación también incluye la creación de una nueva zona de calistenia y la instalación de diferentes elementos biosaludables, diseñados para fomentar la práctica de actividad física entre personas de todas las edades.

El proyecto contempla, asimismo, la habilitación de una zona de césped artificial destinada a la práctica de yoga y a otras actividades deportivas y de ocio al aire libre.

Para la correcta implantación de los nuevos equipamientos, se llevarán a cabo también diferentes trabajos de adecuación del terreno, cimentación, pavimentación y acondicionamiento del espacio.

Cort incorporará además mejoras paisajísticas y ambientales con el objetivo de reforzar la presencia de vegetación en el parque y mejorar la calidad del entorno.

En concreto, se crearán nuevas zonas de plantación, se renovarán y mejorarán los parterres existentes y se incorporarán especies adaptadas al clima mediterráneo.

Esta actuación se verá complementada próximamente con la plantación de especies trepadoras en las pérgolas existentes en el parque, que permitirán generar de manera progresiva nuevas zonas de sombra natural.