Cort y empresarios de Playa de Palma estudian los operativos contra la venta ambulante y vigilancia de zonas comerciales

Reunión de representantes del Ayuntamiento de Palma, Delegación del Gobierno en Baleares, empresarios de Playa de Palma y la Policía Nacional para abordar el plan de seguridad para la temporada turística. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma y la Plataforma Empresarial de Playa de Palma han analizado las distintas actuaciones previstas durante la temporada turística, en la que se incluyen operativos contra la venta ambulante y la vigilancia de las zonas comerciales, con el objetivo de "garantizar la seguridad, el civismo y la convivencia en la zona".

La corporación local y la agrupación de empresarios han mantenido este martes una reunión en Cort, para coordinar el dispositivo especial de seguridad previsto para la campaña de verano en Playa de Palma, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en una nota de prensa.

Al encuentro han asistido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, el comisario de la Policía Nacional, Juan Márquez Medina, y los representantes de los empresarios Pedro Marín u Onofre Pascual, entre otros.

Durante la reunión se han abordado las líneas principales del plan de seguridad para la temporada de verano en, junto con la definición de los ámbitos de actuación prioritarios y el funcionamiento del dispositivo, centrado en el refuerzo de efectivos y la coordinación entre administraciones.

La reunión trata de dar continuidad a los encuentros previos mantenidos entre Martínez y el regidor de Seguridad Ciudadana, Llorenç Bauzá de Keizer, con la Plataforma Empresarial de la Playa de Palma, en los que se han recogido las principales demandas del sector.