Cort entrega los Ciutat de Palma tras la cancelación del acto institucional por el accidente ferroviario de Adamuz

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma he hecho entrega de los premios Ciutat de Palma 2025 en un acto celebrado este jueves en el salón de plenos de Cort y que sustituye a la tradicional celebración institucional del día de Sant Sebastià que fue cancelada en señal de luto por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha presidido un acto con amplia representación institucional y en el que han estado presentes, entre otros, la presidenta del Govern, Marga Prohens y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

La ceremonia ha arrancado con un breve parlamento del regidor de Cultura, Javier Bonet, y ha seguido con unas breves intervenciones de los premiados en las diferentes categorías. La única que no ha tenido galardonado ha sido la de novela en castellano, que el jurado declaró desierta.

El acto ha finalizado con la interpretación de 'La Balanguera' y el discurso del alcalde de Palma, quien ha destacado el trabajo realizado por los miembros del jurado y ha trasladado su enhorabuena a los premiados.

Martínez ha celebrado la elevada participación en las diferentes modalidades, ya que se han contabilizado más de 2.100 inscripciones, y, por tanto, unos 400 participantes más que en la convocatoria anterior.

"Pone de manifiesto que Palma cuenta con unos premios vivos, dinámicos, abiertos, diversos, plurales, competitivos, prestigiosos, y, lo que es más importante todavía, con unas magníficas expectativas de presente y de futuro", ha subrayado.

El alcalde ha hecho referencia a la candidatura de Palma a la designación como Capital Europea de la Cultura para el año 2031, y se ha declarado "optimista" respecto a las posibilidades existentes.

"Vivimos en una ciudad que, independientemente de cuál sea la decisión final, ya es, de hecho, una gran capital cultural", ha sostenido.

En este sentido, ha agradecido "la cooperación entusiasta e incondicional" que el proyecto ha recibido desde el primer momento y ha recordado que Palma 2031 "no es una iniciativa del gobierno municipal o del Ayuntamiento o el conjunto de las instituciones, sino un sueño colectivo de todos los palmesanos y mallorquines".

A continuación, la comitiva institucional se ha dirigido al Casal Solleric para asistir a la inauguración de la exposición de las obras finalistas del premio Antoni Gelabert Ciutat de Palma de artes visuales, y la muestra de la artista peruana Andrea Canepa, titulada 'Capfico'.

LOS GALARDONADOS

En el Premio Antoni Gelabert de artes visuales la ganadora ha sido Inma Femenía con su obra 'Free Fall CII 2018'. El jurado ha destacado "el esmerado uso contemporáneo de la imagen", subrayando que "es una obra suspendida, en diálogo con la gravedad, el tiempo y el espacio, que hace referencia a la relación entre el mundo material y el digital".

Los finalistas han sido José Luis Cremades, Mar Guerrero, Irati Inoriza, Pixy Liao, Almudena Lobera, Alejandro Leonhardt, Adrián Martínez, Laia Ventayol y Johanna Von Monkiewitsch. El jurado ha otorgado una mención especial a Almudena Lobera por la obra 'Rest'.

El Premio Llorenç Villalonga de novela en catalán ha recaído sobre Jaume Oliver Ripoll, por su obra 'Un día assaltarem la ciutat amb cavalls de ferro', mientras que el Premio Camilo José Cela de novela en castellano, al que se habían presentado 733 obras de 680 participantes, ha quedado desierto.

En cuanto al Premio Joan Alcover de poesía en catalán, el ganador ha sido Francesc Pastor Verdú por su obra 'In Paradisum'. En poseía en castellano, con el Premio Rubén Darío se ha galardonado a Jorge Fernández Gonzalo por su obra 'Rotunda claridad'. Se habían presentado 893 obras y 741 participantes.

Igualmente, el tribunal calificador ha anotado en el acta los títulos de las otras obras finalistas: 'El óxido y la lluvia', de J. F.G.; 'El mendigo' de V.H.M.; y 'El cansancio de las flores', de A.C. S.S.

El Premio Ciutat de Palma de cómic, al que se han presentado 57 obras de 48 participantes, ha sido para Pau Santiago Roda y su obra 'Casos pendents: Go Home'.

Igualmente, el Premio Bonet de Sant Pere de música, con ocho obras de siete participantes, se lo ha llevado Mon Joan Tiquat con su ábmub 'Sinònims de cosa'.

Daniel Cuesta Centelles ha sido el ganador del Premio Margaluz de artes escénicas, al que se han presentado 20 obras de 16 participantes.

En cuanto al Premio Maria Forteza de audiovisuales, ha sido para Jordi Nadal Rosselló por el documental 'L'últim vaquer de Hollywood', del que el jurado ha subrayado que "sabe transmitir, de una manera innovadora y arriesgada, la historia de su protagonista, huyendo de las fórmulas habituales y apostando por una narración más atrevida".

En la sección de cortometraje, el premiado ha sido Javier Chacártegui Horrach y su corto 'Una persona normal'. Se ha valorado "la gran calidad interpretativa de sus actores, un guión sólido y una imagen excelente, y por su capacidad de emocionar al espectador".

En el Premio Miquel dels Sants Oliver de periodismo el trabajo ganador de los 15 presentados ha sido el de Victòria Morell Salom y su podcast 'NUDE'.

Dentro de esta misma categoría, el jurado ha hecho una mención especial a 'Les Desaparicions', podcast dirigido por Joan Cabot, ya que entiende que 'aborda con mucha sensibilidad y rigor un tema complejo, difícil y poco visible, como es el suicidio'.

Este año, el Premio Caty Juan de Corral de gastronomía se lo ha llevado José Cortés García. Toni Tugores Manresa se ha llevado una mención especial por su trayectoria profesional.

Asimismo, el Premio Montserrat Casas de investigación ha sido para Ignacio Martín Jiménez por 'Mallorca a principios del siglo XX: comportamientos ante nacimientos, bodas y defunciones. Una análisis estructural'.

Finalmente, la 'Casa de la Misericòrdia. Segunda fase de la rehabilitación integral' se ha llevado el Premio Guillem Sagrera de arquitectura.