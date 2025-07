Cort estudia cómo reorganizar s'Escorxador mientras los vecinos piden convertir el antiguo mercado en un centro cultural

PALMA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, una vez finalizadas las obras en las instalaciones, está estudiando cómo reorganizar los espacios de s'Escorxador y qué uso se le otorga a cada uno de los espacios.

Así lo ha indicado este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno la portavoz municipal, Mercedes Celeste, al ser preguntada por las demandas vecinales relacionadas con estas instalaciones.

En concreto, Iniciativa s'Escorxador ha propuesto habilitar en el antiguo mercado de San Juan --que lleva cuatro años cerrado-- un centro de arte y creación cultural. Aunque Celeste no se ha pronunciado sobre esta posibilidad concreta, ha asegurado que están valorando "qué es lo que hay que hacer con todas estas instalaciones".

"Estamos repensando, evidentemente necesitamos asesoramiento técnico, tanto por parte de los arquitectos como de los servicios jurídicos, para ver cuál es la solución que se le da a todos estos espacios", ha dicho.

Aunque sí ha admitido conocer algunas de las propuestas relacionadas con el mercado de San Juan, ha insistido en la importancia de "repensar s'Escorxador de una forma global".

"Ahora tendremos una serie de reuniones a nivel interno, técnicas, jurídicas, políticas y con vecinos. Se tienen que mantener una serie de conversaciones, de reuniones y de cuestiones técnico políticas para ver hasta dónde queremos llegar y qué hacer", ha apuntado. En cualquier caso, ha subrayado la necesidad de que s'Escorxador se convierta en un "referente cultural y social" de la zona.

Los trabajos, ha insistido, ya han comenzado y a lo largo de este año y el que viene "ya estará todo licitado y en orden". "Después ya veremos cómo queda un local, cómo queda el otro", ha zanjado.

Por el momento, ha concedido, no se contemplan cambios en la ubicación del centro de salud, que depende de la Conselleria de Salud del Govern. "No me consta que tengamos ninguna petición para moverlo de allí", ha señalado.

LA IDEA DE LOS VECINOS

La propuesta de Iniciativa s'Escorxador, según han detallado en un comunicado, pasa por convertir el espacio que hace unos años ocupada el mercado de San Juan en un centro cultural.

Así lo decidieron en una reunión celebrada hace unas semanas, en la que constataron la existencia de "espacios públicos municipales cerrados" y su falta de uso y acordaron pedir a los diferentes grupos políticos con representación en el Consistorio que debatan sobre ello.

Además, los vecinos han alineado su propuesta con la iniciativa de Palma de optar a la capitalidad europea de la cultura en 2031 y la invitación del alcalde, Jaime Martínez, a "repensar conjuntamente un sistema cultural que devuelva la creencia en un futuro mejor".