Cort exhibirá en el Espai Cor la exposición 'Habitar la natura' desde este martes y hasta el 28 de junio

Cort exhibirá en el Espai Cor a partir desde el martes hasta el 28 de junio la exposición 'Habitar la natura' . - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma exhibirá a partir de este martes en el Espai Cor la exposición 'Habitar la natura' del artista Fèlix Coll, que se podrá visitar hasta el 28 de junio.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, esta muestra contará con un texto de presentación de Maria Mesquida y estará coordinada por los directivos de Gallery Antoni Perelló y Pere Joan Forteza.

El regidor de Cultura, Javier Bonet, se ha referido a la propuesta artística de Coll como un proyecto que "inyectará un poderoso aire fresco, en clave de descubrimiento y reivindicación de los paisajes y la naturaleza de la memoria de la infancia, en el panorama expositivo de la ciudad".

Coll es un artista premiado en varios certámenes de pintura de Mallorca, como los convocados por los ayuntamientos de Costitx, Lloseta, Algaida, Son Carrió o el concurso de Arts Plàstiques i Visuals Vila de Binissalem. Además, en el año 2022 recibió la beca Pilar Juncosa & Sotheby de formación en obra gráfica, concedida por la Fundación Pilar i Joan Miró en Mallorca con el fin de promover y apoyar la carrera de jóvenes artistas.

Igualmente, Coll ha participado en exposiciones colectivas organizadas en la galería Bernice Steinbaum, en Miami; el Museo de Arte Moderno de Orán, en Argelia; la Feria Art Madrid en las ediciones de 2024 y 2025, u otros prestigiosos equipamientos de Barcelona, Valencia y Palma.

Su proyecto individual más reciente fue presentado en la galería de arte contemporáneo Alba Carrera en Valencia con el título de 'Beyond Perception'.

UN AÑO Y MEDIO DE ESPAI COR

El Consistorio ha destacado que Espai Cor cumplirá en poco tiempo un año y medio desde que, el 14 de enero de 2025, inició su trayectoria como equipamiento cultural de la sede del Ayuntamiento de Palma.

La obra 'Ple al buit', firmada por Joan Cortés, fue la primera que se expuso en estas instalaciones, a la que siguieron nuevas muestras de artistas como Ñaco Fabré y Margalida Escalas, junto con la coproducción firmada por Amador y Julio Varela.

El regidor de Cultura ha indicado que "el éxito y la repercusión que obtuvieron todas estas muestras pusieron de manifiesto que la puesta en marcha del espacio fue una gran idea".