Cort inicia las obras de reparación y rehabilitación de un tramo de la muralla del Puig de Sant Pere

Obras en el tramo de la muralla del Puig de Sant Pere, en Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado las obras de reparación y rehabilitación de un tramo de la muralla del Puig de Sant Pere para recuperar este espacio patrimonial, tras la autorización del departamento de Patrimonio del Consell de Mallorca.

El Consistorio ha señalado en un comunicado que el inicio de los trabajos se ha programado para atender a las características de los materiales que se emplearán en la intervención, que requieren unas condiciones de temperatura determinadas y desaconsejan su aplicación durante periodos de calor extremo.

Las obras contemplan la reutilización de una parte del material disponible para la recuperación de este tramo de la muralla empleando una técnica constructiva tradicional conocida como tapial o tierra apisonada, utilizada desde hace siglos en distintas regiones del mundo y vinculada a contextos en los que abundaban los recursos terrosos.

La técnica forma parte de la tradición constructiva y destaca por su rapidez de ejecución, robustez estructural y comportamiento térmico, según ha indicado Cort.

El sistema se basa en la compactación de tierra húmeda mezclada con áridos y, en determinados casos, con estabilizantes. La mezcla se coloca por capas dentro de un encofrado de madera, que se va desplazando progresivamente a medida que se levanta el muro. Cada capa se compacta mediante procedimientos manuales o mecánicos hasta conseguir una estructura monolítica sin juntas visibles.

Previamente al inicio de las obras, se han desarrollado distintas actuaciones preventivas, como la instalación de lonas o estudios técnicos destinados a analizar el estado de la estructura y determinar los materiales y soluciones constructivas más adecuados.