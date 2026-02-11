Cort mejora la seguridad del aparcamiento de la calle Manacor con cerraduras en los ascensores y cámaras

Archivo - Interfono de uno de los aparcamientos de la SMAP. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP), ha implantado un conjunto de medidas para reforzar la seguridad y mejorar la calidad del servicio en el aparcamiento de la calle Manacor, entre las que destaca la instalación de diez cámaras en varios puntos de las instalaciones y cerraduras en los ascensores.

Según un comunicado, se han instalado hasta diez cámaras de videovigilancia de alta resolución en puntos estratégicos de las instalaciones, entre ellos una cámara en cada rellano de las escaleras. Todas ellas están conectadas a la sala de control y permiten una supervisión en tiempo real para prevenir incidentes.

También se ha instalado un sistema de megafonía en las escaleras, gestionado desde la sala de control, que facilita la emisión de avisos inmediatos ante cualquier incidencia.

Por otro lado, y con el objetivo de seguir garantizando la seguridad de los usuarios, en las próximas semanas se cerrará el acceso peatonal por las escaleras que conectan la primera y la segunda planta, con el fin de limitar el paso hacia las plantas donde se ubican los abonados.

Asimismo, se instalarán cerraduras en los ascensores para que únicamente residentes y abonados puedan acceder mediante tarjeta a las plantas -2 y -3, donde se han detectado más incidencias.

De este modo, no se permitirá el acceso a ascensores y escaleras en aquellas zonas donde se han registrado más problemas, limitando la entrada exclusivamente a usuarios autorizados. También se prevé la instalación de sistemas de apertura mediante tarjeta o código QR en los cuatro accesos peatonales del aparcamiento, todo ello conectado a la sala de control.

El cierre de las escaleras está previsto en las próximas tres semanas, mientras que las actuaciones relativas a los nuevos accesos se elevarán al próximo Consejo de Administración, con un plazo estimado de instalación de aproximadamente dos meses.

Estas medidas se han impulsado desde el área de Movilidad del Ayuntamiento de Palma tras diversas reuniones mantenidas con usuarios y abonados del aparcamiento, en las que trasladaron su preocupación por el incremento de situaciones de inseguridad.