Cort muestra su rechazo a los comentarios xenófobos recibidos por alumnos del IES Ses Estacions en un viaje en bus

Reunión de la teniente de alcalde y regidora de Educación del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca, con estudiantes y miembros de la dirección del IES Ses Estacions. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha mostrado su rechazo y "rotunda condena" a los presuntos insultos y comentarios xenófobos proferidos contra alumnos del IES Ses Estacions y estudiantes de intercambio, en un viaje de autobús que cubría la ruta Palma-Valldemossa.

Los hechos ocurrieron este domingo, cuando un grupo de alumnos del centro, junto con unos estudiantes de un programa Erasmus procedentes de Alemania, recibieron este tipo de calificativos cuando accedían al vehículo, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento ha considerado este comportamiento "absolutamente inaceptable" y contrario a los valores de "respeto y diversidad". En este sentido, la teniente de alcalde y regidora de Educación e Igualdad, Lourdes Roca, ha visitado este lunes el instituto para trasladar personalmente el apoyo institucional tanto a los estudiantes afectados, como al conjunto de la comunidad educativa.

Durante el encuentro, ha reiterado que este tipo de actitudes "no tienen cabida en una ciudad abierta y diversa" como Palma y ha subrayado el "compromiso firme" de la corporación local en la defensa de "la convivencia y el respeto". En la visita han estado presentes el director del centro, Vicente Peral, y la jefa de estudios, Gloria Ferrer, quienes han agradecido el apoyo del Ayuntamiento al tiempo que han incidido en la importancia de denunciar este tipo de situaciones.

Cabe señalar que el IES Ses Estacions ha formalizado ya la correspondiente denuncia por los hechos. De igual forma, se ha puesto el acento en la necesidad de actuar ante "cualquier episodio de discriminación", así como en el conocimiento de los canales adecuados para su denuncia.

Por este motivo, se ha informado al grupo de estudiantes sobre cómo proceder en caso de situaciones similares. La regidora ha trasladado igualmente un mensaje de "tranquilidad" a los jóvenes afectados, al recordar que Palma y Mallorca son territorios donde "la convivencia se basa en el respeto mutuo y la diversidad cultural", por lo que ha tildado estos comportamientos de "aislados" y que "no representan al conjunto de los ciudadanos".

Roca ha explicado también que el Consistorio, a través del área de Interculturalidad, impulsa diferentes iniciativas orientadas a reforzar la convivencia y prevenir este tipo de actitudes.

Asimismo, ha reiterado el "rechazo rotundo" de Cort a cualquier forma de discriminación, además de su compromiso con "la protección de los derechos y la dignidad de todas las personas".

El Consistorio ha trasladado los hechos al Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM), que ha compartido el rechazo a este tipo de comportamientos, al recordar su compromiso conjunto de trabajar por un transporte público "accesible, seguro y que fomente el civismo en toda la red TIB".