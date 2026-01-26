Cort niega que esté solicitando la suspensión masiva del padrón municipal a personas sin hogar o migrantes

Archivo - Fachada del Ayuntamiento de Palma, en la plaza de Cort. - EUROPA PRESS - Archivo
PALMA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Palma ha negado que haya solicitado, por iniciativa propia, la apertura de expedientes domiciliarios con el fin de dar de baja empadronamientos de personas vulnerables.
Así lo han señalado desde el Ayuntamiento este lunes después de que Podemos haya denunciado públicamente que se están abriendo de forma masiva expedientes domiciliarios en edificios públicos, mayoritariamente de personas sin hogar, caravanistas o migrantes.
Según Cort, del mismo modo que ONG instan al Consistorio a empadronar a las personas sin hogar que atienden, también piden la suspensión del padrón cuando ya no están en contacto con ellas.
En concreto, han apuntado que el procedimiento se inicia a instancias de la ONG que atiende a estas personas cuando hace más de seis meses que no mantienen contacto con esta, por lo que pueden considerarse en paradero desconocido.
Desde el Consistorio han asegurado que se trata de un procedimiento habitual y consolidado, que se ha realizado siempre en estos casos.
"En ningún caso se trata de una decisión intencionada ni dirigida a personas que estén siendo atendidas actualmente por los servicios sociales o por entidades colaboradoras", han sostenido.
También han expuesto que una vez se inicia el expediente, se notifica y solo tras la finalización del procedimiento y con el informe favorable del Consejo de Empadronamiento se procede a la baja en el padrón. Así, han sostenido que durante toda la instrucción del expediente, estas personas siguen estando empadronadas.