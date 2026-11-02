Cort organiza en noviembre más de 100 actividades para celebrar el Mes de la Infancia y la Adolescencia

Organizadores del Mes de la Infancia y la Adolescencia presentan la programación. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha organizado una nueva edición del Mes de la Infancia y la Adolescencia, con más de un centenar de actividades repartidas por distintos puntos de la ciudad durante el mes de noviembre.

Cort ha señalado este lunes en un comunicado que la principal novedad es la ampliación de la duración de la conmemoración, que este año pasa a celebrarse del 4 al 28 de noviembre.

El programa incluye actividades culturales, educativas y deportivas, talleres, visitas, encuentros y propuestas de participación infantil y juvenil. Entre ellas figuran iniciativas dirigidas a las familias, actividades para centros educativos y profesionales, propuestas comunitarias en barrios y talleres en los 'casals de barri' y en las bibliotecas municipales.

Una de las propuestas más destacadas es la celebración de la Fira B! Música, del 4 al 7 de noviembre, y la escuela de apoyo familiar de Proyecto Hombre, que ofrecerá cuatro sesiones los días 5, 12, 19 y 26 del mes.

El programa también incluye una visita a Can Balaguer este viernes, la celebración de la Nit de les ànimes este sábado en el parque de Sa Riera y los talleres familiares de Es Baluard, previstos para los días 7, 14 y 21 de noviembre.

Otras propuestas son la Milla Son Gotleu, este domingo; la escuela de crianza de Cruz Roja, los días 9 y 23, y un taller de esgrima con dos modalidades, organizado en el colegio Gabriel Vallseca el día 12.

También se han organizado visitas al Castillo de Bellver y a las cuevas de Gènova, los días 13 y 21, respectivamente.

La programación cultural incluye el concierto familiar 'La Magia de Disney', a cargo de la Banda Municipal de Música de Palma, el día 14, en el teatro municipal Xesc Forteza, y el festival ME_MMIX, dedicado a la música electrónica, música mixta y la videoproyección, el día 15 en el mismo espacio.

El programa continuará el día 16 con un taller familiar de reparación de bicicletas, organizado por la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) en el parque de Sa Riera, mientras que el centro educativo Huayue ofrecerá actividades de aproximación a la cultura china, con una propuestas ese mismo día o una clase el 17 de noviembre.

Además, el día 19 se ha organizado la actuación sonora 'Palabras que suenan', sobre la poesía de Joan Alcover, desarrollada como proyecto educativo por el IES Joan Alcover.

En el ámbito de la participación infantil, representantes de los consejos de infancia y adolescencia participarán en el parlamento infantil, organizado por Unicef y el Parlament balear para el día 20.

Asimismo, se han programado diferentes visitas guiadas para conocer el patrimonio y la historia de Palma, entre ellas la ruta del modernismo, el día 23, y la ruta 'Ciudad que mira al mar', para la jornada del 25.

ACTIVIDADES PARA CENTROS EDUCATIVOS Y PARA PROFESIONALES

Por otro lado, los centros educativos podrán participar en los conciertos didácticos de la Banda Municipal de Música de Palma, que tendrán lugar del 10 al 13 de noviembre, en dos sesiones diarias a las 10.00 y a las 12.00 horas, en el teatro Xesc Forteza.

La Fundación Miró Mallorca también desarrollará un amplio programa educativo dirigido a centros escolares y entidades sociales, además de visitas, para trabajar la figura y la obra de Joan Miró en las aulas.

También habrá propuestas dirigidas a profesionales que trabajan en los ámbitos de la infancia y de la adolescencia. Entre ellas, figura la conferencia de Pepa y José Luis Marín, prevista para el día 19 en el teatro Mar y Terra, así como las cápsulas formativas del Proyecto Joven.

El 25 de noviembre tendrá lugar el taller vivencial 'Referentes masculinos sanos y tóxicos', impartido por el educador social Alejandro Pérez, en el CEIP Joan Capó.

Por su parte, el 27 de noviembre se celebrará la sesión 'Soledad no deseada en la infancia-adolescencia', a cargo del psicólogo José María Ramiro, en el centro social Flassaders.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN BARRIOS

Asimismo, el programa incorpora numerosas actividades comunitarias, impulsadas por entidades sociales en diferentes zonas de Palma.

En la programación se incluyen actividades en Pere Garau, Son Rapinya, Sa Vileta, Camp d'en Serralta, Son Espanyolet, Santa Catalina, Son Sardina, Rafal Nou, Rafal Vell, Llevant y Ponent.

Entre las actividades abiertas a la ciudadanía destaca el paseo 'La Soledad, un barrio por descubrir', organizado este sábado, que permitirá conocer la evolución histórica, social y arquitectónica de este barrio.

El centro social Flassaders, además, acogerá diferentes propuestas de sensibilización y formación, como la exposición 'Mis derechos', de Unicef, formada por diez paneles gráficos, o el taller 'Crianza a través del vínculo'.

ACTIVIDADES EN 'CASALS DE BARRI' Y BIBLIOTECAS

Por su parte, los 'casals de barri' se han sumado a la programación con talleres gratuitos sobre los derechos de la infancia y la participación infantil, dirigidos principalmente a niños de seis a 12 años.

Las actividades se desarrollarán en los 'casals' de Camp d'en Serralta, Pere Garau, Sant Jordi, Son Cànaves, S'Escorxador, Santa Catalina y Son Gotleu, con propuestas como 'Asamblea del bosque', 'Mis derechos, mis superpoderes', 'Descubro mi voz' o 'Derectives del barrio'.

Las bibliotecas municipales ofrecerán igualmente una programación específica con cuentacuentos, talleres creativos, actividades científicas, juegos y propuestas de animación a la lectura.

Entre las actividades destacan el taller '¡Cohete espacial' y el cuentacuentos 'La ciudad que más quiero', en la biblioteca del Coll d'en Rabassa; el laboratorio 'Ciencia Verde: Salvemos el agua' y un 'escape room', en la biblioteca de Es Molinar.

Se prevén también diferentes sesiones de cuentos y talleres en las bibliotecas de Nou Llevant, Joan Alcover, Josep M. Llompart, Santa Catalina, Son Cànaves, Son Cladera, Son Gotleu, Son Sardina y Son Ximelis.

Por último, Palma Aquarium acogerá los días 21 y 22 de noviembre, de 10.00 a 17.30 horas, una serie de actividades solidarias a beneficio de Aspas Fundación, que se han sumado a la programación.

La programación finalizará el día 28 de noviembre con una fiesta de clausura en el parque de Sa Riera, de 10.00 a 14.00 horas. La jornada ofrecerá propuestas gratuitas con actividades dirigidas a distintas edades.