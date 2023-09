Cort presenta las 16 propuestas que competirán en las semifinales del Pop Rock 2023

PALMA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Cultura del Ayuntamiento de Palma, Javier Bonet, ha dado a conocer los nombres de los finalistas del concurso Pop Rock 2023, que este año constará de 16 propuestas musicales de distintos estilos.

Durante una rueda de prensa ofrecida este viernes, Bonet ha detallado que los elegidos son Apotrapaico, Dalhia, Danïo, Guille Wheel and The Waves, Lidia Román, Llvna, María Antònia, Masé Jara Trio, Miss Loopita, Negre, Silvestrecatapulta, The Big Ripples, Ultraviolet y Yoko Factor.

Por otro lado, tanto el regidor como el equipo que organiza el concurso han explicado que este año se han presentado 200 temas musicales de 100 grupos o artistas en solitario, por lo que ha sido "muy difícil para el jurado hacer el corte".

Los semifinalistas actuarán en el marco de la Feria Internacional del Disco programada para el 16 y 17 de septiembre en el Velódromo de Baleares (antiguo PalmaArena).

El día 16 las actuaciones del concurso serán de las 17.00 horas a las 21.00 horas, mientras que el 17 serán de las 12.00 horas a las 14.00 horas y de las 17.00 horas a las 19.00 horas.

Durante las dos jornadas los 16 músicos y grupos defenderán sus temas para conseguir un hueco en la Gran Final de esta edición, que tendrá lugar el 30 de septiembre y contará con ocho finalistas.