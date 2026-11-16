Cort prevé una asistencia de hasta 30.000 personas en el encendido de luces de Navidad de este sábado en Palma

El alumbrado se activará a partir de las 19.30 horas en el Parc de la Mar, con un espectáculo que relatará la relación de la ciudad con el mar

Archivo - Cientos de personas durante el encendido de las luces de Navidad, por primera vez en la plaza España, a 22 de noviembre de 2025, en Palma.
Archivo - Cientos de personas durante el encendido de las luces de Navidad, por primera vez en la plaza España, a 22 de noviembre de 2025, en Palma.- Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Baleares
Actualizado: lunes, 16 noviembre 2026 11:21
Seguir en

   PALMA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Ayuntamiento de Palma prevé una asistencia de entre 20.000 y 30.000 personas al encendido de luces de Navidad 2026 que se celebrará este sábado, 21 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, en el Parc de la Mar, un traslado que responde a la necesidad de aumentar el aforo y primar la seguridad ante la creciente afluencia de público.

   Así lo ha explicado este lunes en una rueda de prensa la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, junto a la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, en la que ha detallado que este año se habilitará un espacio de 37.000 metros cuadrados situado en las inmediaciones de la Catedral.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado