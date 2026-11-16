Cort prevé una asistencia de hasta 30.000 personas en el encendido de luces de Navidad de este sábado en Palma

Archivo - Cientos de personas durante el encendido de las luces de Navidad, por primera vez en la plaza España, a 22 de noviembre de 2025, en Palma.- Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma prevé una asistencia de entre 20.000 y 30.000 personas al encendido de luces de Navidad 2026 que se celebrará este sábado, 21 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, en el Parc de la Mar, un traslado que responde a la necesidad de aumentar el aforo y primar la seguridad ante la creciente afluencia de público.

Así lo ha explicado este lunes en una rueda de prensa la regidora de Participación Ciudadana, Lourdes Roca, junto a la regidora de Infraestructuras, Belén Soto, en la que ha detallado que este año se habilitará un espacio de 37.000 metros cuadrados situado en las inmediaciones de la Catedral.