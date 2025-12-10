Cort prevé iniciar la reparación del Baluard de San Pere a inicios de 2026 mientras un técnico revisa el derrumbe

El muro derrumbado del Baluard de Sant Pere. - ARCA

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) - El Ayuntamiento de Palma mantiene la previsión de iniciar las obras de reparación del Baluard de San Pere durante el primer trimestre del año que viene mientras un técnico revisa el reciente derrumbe ocurrido recientemente en uno de los muros de la torre medieval, que data del siglo XVI.

Así lo ha indicado la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, durante la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Gobierno celebrada este miércoles.

Tras conocer la noticia del derrumbe, ha asegurado la regidora, se ha movilizado a un técnico municipal para estudiar la situación, evaluar los posibles riesgos y adoptar todas las medidas de emergencia necesarias.

En base a las conclusiones que saque el funcionario en su informe, ha proseguido, se determinarán las actuaciones a llevar a cabo.

Pese a esta situación sobrevenida, ha garantizado Celeste, el Ayuntamiento mantiene su previsión de iniciar las obras de reparación de todo el conjunto del Baluard de San Pere a lo largo del primer trimestre de 2026.

"Hay un estudio técnico previo y está en proceso de redacción el proyecto de reparación de todo el entorno. La previsión de iniciar las obras en el primer trimestre del año que viene se mantiene", ha dicho.

OCHO AÑOS DE "BUENAS PALABRAS"

Según la Asociación para la Revitalización de los Centros Antiguos (ARCA), el "gravísimo" derrumbe, cuyo hundimiento "es importante", ha afectado a una torre medieval que data del siglo XVI y está fundamentada sobre una construcción anterior de época islámica.

La entidad ha mostrado su "indignación" ante estos hechos dado que hace años que exige la restauración de este bien histórico tanto al Consell de Mallorca como al Ayuntamiento de Palma.

"Solo hemos obtenido buenas palabras diciendo que se está redactando el proyecto y de esto hace como mínimo ocho años", han lamentado", han lamentado.

Preguntada por esa demora en la redacción del proyecto de reparación, Celeste ha argumentado que cuando se inició ella estaba en la oposición y ya exigió respuesta a la lentitud de muchas áreas municipales.

"Nosotros desde que hemos llegado, hace dos años, estamos trabajando intensamente en este tema. Son estudios complicados, es un tema que afecta a una parte de la muralla muy importante y no se puede hacer de otra manera que no sea siguiendo rigurosamente todas las pautas para conservarla y cuidarla lo mejor posible", ha zanjado.