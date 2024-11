Cort reactivará la reforma de la plaza Mayor tras rechazarse el recurso de uno de los contendientes al concurso

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma reactivará el proceso para reformar la plaza Mayor una vez que el Tribunal Central de Recursos Administrativos ha rechazado el recurso presentado por uno de los equipos que contendieron al concurso del anteproyecto al determinar que incurrió en una irregularidad.

Así lo ha afirmado este martes en una rueda de prensa el regidor de Urbanismo, Óscar Fidalgo, quien ha adelantado que está previsto que el miércoles la Junta de Gobierno municipal apruebe que se reinicie el procedimiento para la reforma y mejora de la céntrica plaza, así como de sus plantas inferiores y las calles adyacentes.

Según ha recordado Fidalgo, el Ayuntamiento paralizó en septiembre el concurso después de que uno de los contendientes que fue descalificado presentara un recurso ante el mencionado tribunal, que fue desestimado al considerar que, al incluir el nombre de una persona, rompía la exigencia del anonimato y era motivo directo de exclusión.

Así, una vez reciba el visto bueno de la Junta de Gobierno el área de Urbanismo deberá comunicar a los cuatro equipos --de un total de 13 que se presentaron-- que han pasado a la segunda fase del proyecto que tienen tres meses para presentar sus propuestas. Después, el jurado encargado de la selección se volverá a reunir para designar al ganador, que a su vez tendrá otros seis meses para presentar el proyecto definitivo.

Éste, ha detallado Fidalgo, deberá encargarse no solo de la reforma de las galerías de la Plaza Mayor, sino también a la adecuación de los espacios y de los accesos por la calle San Miguel, la plaza del Marquès del Palmer, las Ramblas y las cuestas d'en Sintes y del Teatre.

"La actuación en esta emblemática plaza supondrá la renovación definitiva de un espacio que lleva años en progresivo estado de degradación y había incluso sido calificado por mucha gente como cadáver urbano en la legislatura anterior", ha considerado el regidor.

Sobre el proceso de expropiación de los locales de las galerías de la plaza Mayor, Fidalgo ha emplazado a tener a disposición de su departamento la partida presupuestaria prevista en las cuentas de 2025, cercana a los cinco millones.

"No obstante, no nos cerramos a otro tipo de acuerdo que no sea la expropiación, pero éste es un método que tiene garantías legales para todos los propietarios, que tiene una valoración adecuada para cada uno de los locales y permite al Ayuntamiento iniciar las obras a la mayor brevedad", ha incidido Fidalgo.