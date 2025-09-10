Cort realizará una revisión extraordinaria a los dos caballos desplomados cuando tiraban de una calesa

Archivo - Calesas por las calles de Palma un día lluvioso. - PROGRESO EN VERDE - Archivo

Ya se han pagado buena parte de las subvenciones a las asociaciones de vecinos

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma realizará una revisión extraordinaria a los dos caballos que se desplomaron durante los últimos días en el centro de la ciudad cuando tiraban de una calesa.

Las revisiones, han confirmado fuentes municipales, previsiblemente se llevarán a cabo este próximo viernes.

Según la información recopilada por el Consistorio, los dos últimos desplomes no se han debido a golpes de calor ni al mal estado de los animales, sino a incidentes de tránsito.

Los partidos animalistas Progreso en Verde y Pacma han criticado lo sucedido y han reclamado una vez más al Ayuntamiento que busque una alternativa a las calesas tiradas por caballos. De lo contrario, ha advertido Pacma, no descartan tomar medidas judiciales.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno de este miércoles, la portavoz de Cort, Mercedes Celeste, ha señalado que el precio que supondría para las arcas municipales recuperar las licencias sería "muy elevado".

"Por lo tanto, que estas calesas tengan que evolucionar a otro sistema es más bien voluntario. Si hay interés de hacerlo, el Ayuntamiento lo apoyará, pero de ninguna manera nos planteamos recuperar estas licencias", ha dicho.

Además, la regidora ha asegurado que el Consistorio pondrá "todos los medios" para certificar que aquellos caleseros que no cumplan con la normativa sean sancionados y controlados, como ya se ha hecho en el pasado. "Si tuviéramos que volver a llegar a esta situación, llegaríamos sin problema", ha afirmado.

AYUDAS A LAS ASOCIACIONES DE VECINOS

Por otra parte, Celeste ha confirmado que el Ayuntamiento ya ha comenzado a efectuar el pago de las subvenciones dirigidas a las asociaciones de vecinos de Palma, que ascienden a unos 800.000 euros en total.

La semana pasada, ha recordado, ya se aprobaron las ayudas de forma definitiva después de haber solucionado algunos "errores técnicos" y los pagos se comenzaron a efectuar a inicios de la presente semana.

Por lo tanto, ha zanjado, ya se ha abonado alrededor del 99% de las cuantías. Las restantes, "minucias", corresponden a "dos o tres" asociaciones que por un asunto "ajeno" a Cort todavía no han podido firmar los pagos.

El miércoles pasado, la Federació d'Associacions de Veïns de Palma reprochó al Ayuntamiento que todavía no hubiera pagado las subvenciones, llevando a las entidades vecinales a una situación "insostenible".