Cort renovará el área de juegos infantiles del parque de La Femu para crear un espacio más accesible e inclusivo

Plano del proyecto de renovación del parque de La Femu. - AYUNTAMIENTO DE PALMA.

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma aprobará este miércoles el proyecto de mejora y renovación del área de juegos infantiles del parque de La Femu, en el barrio de l'Olivera, que permitirá convertir este espacio en una zona de juego más accesible, inclusiva y adaptada a las distintas necesidades de los niños, con especial atención a los que tienen dificultades en el neurodesarrollo.

La actuación ampliará más del doble la superficie actual del área de juegos y la dotará de nuevos elementos y recursos que favorezcan diferentes formas de juego, exploración e interacción. El proyecto contará con un presupuesto superior a los 160.000 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas, según ha indicado Cort en un comunicado este martes.

El Consistorio ha recordado que esta actuación se ha acordado con la asociación de vecinos de la zona y con entidades que forman parte de la mesa de accesibilidad y que el proyecto ha incorporado sus aportaciones.

Una de las principales novedades de las actuaciones a realizar será la ampliación del área de juegos infantiles hasta superar los 586 metros cuadrados, el doble de la superficie actual, lo cual permitirá tener un espacio mejor organizado y con distintas propuestas de juego.

Asimismo se renovarán los juegos infantiles y se instalarán nuevos elementos para fomentar el juego libre, el reto, la cooperación y el juego en equipo.

Entre los nuevos elementos se incorporarán un conjunto de trepa, un columpio hexagonal, un carrusel, una cama elástica, un castillo accesible y una excavadora accesible.

El proyecto contempla, además, una mejora de los pavimentos y de la seguridad del área de juego, con la instalación de pavimento de caucho en las zonas de caída y de una nueva área de juego con pavimento amortiguador de arena.

La actuación se completará con la incorporación de nuevo mobiliario urbano, que incluye mesas de picnic, bancos, jardineras-banco y una fuente para beber accesible.

Cort ha añadido en esta renovación un sombreado natural en la zona de juegos infantiles a través de la plantación de siete 'tipuanas', cuatro alrededor del área de juegos y otras tres en el interior de la zona infantil.

El proyecto también incluye la instalación de carteles con indicaciones sobre la secuencia lógica de utilización de los juegos infantiles, facilitando su comprensión y promoviendo un uso adecuado y autónomo de los diferentes elementos inclusivos.