Cort renueva el pavimento de dos parques infantiles en los barrios de s'Aranjassa y Rafal

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma, a través del servicio de Parques y Jardines, ha renovado el pavimento de dos parques infantiles situados en los barrios de s'Aranjassa y Rafal Vell.

La actuación, según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, ha consistido en la sustitución del caucho existente por un nuevo revestimiento más amortiguador, garantizando la seguridad y el confort de estas zonas de juego destinadas a los más pequeños.

Esta rehabilitación se ha llevado a cabo en el parque infantil ubicado en la plaza Josep Guasp, en el barrio de s'Aranjassa, con una inversión de 12.665 euros, y en el parque de la plaza de Baladre, en Rafal Vell, destinando en este caso 14.350 euros.