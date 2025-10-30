Cort rinde homenaje a Xavi Torres en la piscina municipal de Sant Jordi - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha rendido homenaje al nadador Xavi Torres en la piscina municipal de Sant Jordi, durante un acto dedicado a reconocer su trayectoria deportiva.

El acto ha contado con el primer teniente de alcalde y regidor de Deportes, Javier Bonet, el director general del área, David Salom; y el gerente del Instituto Municipal del Deporte (IME), según ha trasladado el Ayuntamiento.

La piscina, que desde 2008 lleva el nombre de Xavi Torres, incorpora ahora su imagen como símbolo de admiración y gratitud hacia una carrera, han destacado, marcada por la excelencia, la capacidad de superación y el compromiso con el deporte inclusivo.

La iniciativa se enmarca en la línea de reconocimientos impulsada por el Ayuntamiento y el IME a deportistas destacados de la ciudad, siguiendo el ejemplo de otros homenajes realizados a Rudy Fernández y Marga Crespí, que también dan nombre a instalaciones deportivas municipales.

Xavi Torres es uno de los deportistas paralímpicos más laureados de la historia de España. A lo largo de su carrera ha conquistado 16 medallas en siete Juegos Paralímpicos y ha acumulado más de un centenar de titúlos nacionales.

"Con este gesto visibilizamos la figura de un deportista ejemplar y aseguramos que su legado permanezca vivo en nuestras instalaciones y en la memoria colectiva de Palma", ha destacado el regidor de Deportes durante el acto.

En el homenaje han participado también dos jóvenes nadadores del Centro de Tecnificación de Baleares que han querido acompañar a Xavi Torres.