Cort señala que de momento quedará libre una zona para estacionar en el aparcamiento del polígono de Son Rossinyol

PALMA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El regidor de Movilidad, Toni Deduero, ha señalado que de momento el grueso de los usuarios que estacionan en el aparcamiento del polígono de Son Rossinyol podrán continuar haciéndolo en una zona reducida del solar a partir de este jueves.

Así lo ha dicho el regidor en una rueda de prensa este miércoles, relativa a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tras ser preguntado por el cierre de este aparcamiento a partir de este jueves por el inicio de las obras de asfaltado para después ubicar las nuevas instalaciones de la EMT.

La última semana el Ayuntamiento ha repartido folletos informativos en el aparcamiento, un solar municipal que de forma irregular se usa como aparcamiento, ha dicho Deudero. Así, ha detallado que en los carteles se establece una zona no grafiada que "de momento" no se tendrá que intervenir.

De este modo, el grueso de los usuarios podrán aparcar en esa zona, de arbustos y matojos, aunque, ha remarcado el regidor, a medida que vayan avanzando las obras se tendrá que ocupar todo el solar.

"Es una medida no traumática de ir haciendo y desarrollando el proyecto, es decir, la zona no grafiada y de los carteles es una zona que seguirá quedando a disposición de los usuarios", ha agregado, puntualizando que no es una situación indefinida y que los usuarios deberán buscar otros espacios en en los que aparcar.