Cort transformará un local abandonado en Son Oliva en el nuevo 'casal de barri' y reformará el parque Voramar

La portavoz del Ayuntamiento de Palma, Mercedes Celeste, en rueda de prensa posterior a la junta de gobierno. - EUROPA PRESS

PALMA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este miércoles la transformación y adecuación de un local abandonado para convertirlo en el nuevo 'casal de barri' de Son Oliva, así como una reforma del parque Voramar, en Sant Agustí, y las calles que lo rodean.

La portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, ha explicado en una rueda de prensa posterior que el nuevo 'casal de barri' de Son Oliva contará con un salón polivalente, dos salas adicionales, una recepción y espacios de servicio.

Para llevarlo a cabo, el Ayuntamiento rehabilitará un local abandonado y priorizará la accesibilidad mediante rampas. También se renovará la fontanería, telecomunicaciones e iluminación y se instalarán materiales para el aislamiento térmico y acústico del centro.

PARQUE VORAMAR

Por otro lado, Celeste ha indicado que se renovará el parque Voramar, en el barrio de Sant Agustí. Las actuaciones permitirán una renovación de los juegos infantiles y una mejoría de la accesibilidad y movilidad, ya que se eliminará una barrera para hacer que el espacio sea más "amplio y ordenado".

Este proyecto prevé también la intervención en las calles Nostra Senyora de Lourdes, Escòcia e Irlanda, además del Camí de Son Toells. En estas vías se renovará el pavimento y se mejorará el sistema de recogida de aguas fluviales.

Además, se instalará una rotonda en la calle Irlanda para que los vehículos que traten de girar a la calle Joan Miró lo puedan hacer en condiciones de seguridad.