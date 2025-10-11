Cortada la carretera de Manacor a Cales de Mallorca por inundación

PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de carreteras del Consell de Mallorca ha cortado la carretera de Manacor a Cales de Mallorca por inundación.

Según han informado desde el departamento de carreteras del Consell en la red social 'X', la carretera de Manacor a Cales de Mallorca ha sido cortada por inundación en el kilómetro tres.

Previamente, el Consell había informado del cierre de la carretera vieja de Sant Llorenç de Manacor en la rotonda también por inundación. Si bien, ésta ya ha sido reabierta al tráfico.

Hay que recordar que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activado desde las 10.00 y hasta las 20.00 horas de este sábado el aviso naranja en el Llevant, norte y nordeste de Mallorca, por riesgo importante de lluvias. La Aemet prevé precipitaciones acumuladas de hasta 40 l/m2 en una hora en estas zonas de la isla, y acumulaciones hasta 100 l/m2 en un periodo de tres o cuatro horas.