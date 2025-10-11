Dana Alice | Directo: última hora de la dana Alice en España

Situación en el Campo de Cartagena por el paso de la dana 'Alice' - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

MADRID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los chubascos tormentosos podrían dejar hoy sábado más de 140-180 litros por metro cuadrado (l/m2) en pocas horas en puntos de Alicante y litorales de Murcia, zonas donde la lluvia podría ser localmente torrenciales. A su vez, también se esperan precipitaciones muy fuertes en el entorno del cabo de La Nao, con acumulados que podrían superar los 250-300 l/m2 en algunas zonas durante estos dos días.

La Dirección General de Seguridad y Emergencias de la Región de Murcia ha enviado a los teléfonos móviles otro mensaje de 'Es-Alert para los vecinos de San Javier al existir "riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y ramblas a su paso por el municipio" por la dana 'Alice'.

