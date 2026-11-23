Archivo - Actuaciones de renovación de la red de agua potable y alcantarillado en plaza de España.- CORT - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El suministro de agua se ha cortado este lunes en varias calles del barrio de Foners por una fuga.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma, los trabajadores de Emaya están ejecutando las labores de reparación y el corte de suministro afecta a las calles Caracas, Manuel Azaña, México, Cigne, Pérez Galdós, de les Finestres Verdes, Lima, Ciudad de Querétaro, Montevideo y Callao.

A raíz de la avería, la calle Manuel Azaña entre General Ricardo Ortega y la avenida de México permanece cortada al tráfico y las líneas de la EMT 18, 27, 28, 30 y 40 circulan desviadas.

El corte de suministro de agua afecta en la mañana de este lunes a unos 350 abonados entre residentes en viviendas, comercios, oficinas y equipamientos.

Los operarios de Emaya esperan que sobre las 16.00 horas el servicio pueda estar restablecido con normalidad.