Cortes de tráfico y desvíos de autobuses de la EMT por las manifestaciones del 1 de mayo

Archivo - Bus eléctrico de la EMT Palma. - CORT - Archivo

PALMA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la EMT han programado un dispositivo especial de tráfico para este viernes, 1 de mayo, con motivo de dos manifestaciones convocadas por el Día Internacional de los Trabajadores.

El dispositivo estará activo entre las 11.00 y las 14.00 horas, aproximadamente, y afectará a las principales vías por las que transcurrirán los recorridos de las concentraciones, ha informado el Ayuntamiento.

Por un lado, la manifestación convocada por UGT y CCOO, con inicio previsto a las 11.30 horas, partirá desde el parque de ses Estacions y seguirá por la plaza de España, la avenida de Alexandre Rosselló y la avenida de Gabriel Alomar, finalizando en el Parc de la Mar.

Por otro lado, la manifestación organizada por CNT, que comenzará a las 12.00 horas, iniciará su recorrido en la plaza de España y continuará por las calles Sindicat, plaza de Cort, calle del Conqueridor y plaza de la Reina, concluyendo en los Jardins de s'Hort del Rei.

Así, la circulación por avenida Alemania será desviada por el túnel de General Riera y el tráfico procedente de General Riera será redirigido hacia avenida Alemania o Antoni Marquès.

Las calles Eusebi Estada y 31 de Desembre desviarán la circulación hacia la avenida del Comte de Sallent; la autovía Adolfo Suárez permanecerá cortada en dirección a Avenidas, la avenida de Gabriel Alomar desviará el tráfico hacia la calle de Manacor y la avenida Alexandre Rosselló hacia la calle d'Aragó, mientras que Antoni Maura y el paseo del Born quedarán totalmente cerrados en dirección a la plaza de la Reina.

DESVÍOS EMT

La EMT desviará temporalmente diversas líneas de autobús por las restricciones de tráfico en el centro de la ciudad entre las 11.00 y las 14.00 horas aproximadamente.

Los desvíos afectarán a las líneas A1 (Aeroport-Palma Centre), L1 (Portopí - Sindicat), L3 (Pont d'Inca - Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Nou Llevant), L5 (Es Rafal Nou - Plaça Progrés), L7 (Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son Vida), L8 (Son Roca - Sindicat), L10 (Son Castelló-Sindicat), L12 (Sa Garriga-Nou Llevant), L14 (Sant Jordi / s'Hostalot - Pl. Espanya).

También se verán afectadas la L16 (Es Muntant-Mercat Pere Garau), L22 (Piscines Son Hugo - Sindicat), L23 (s'Arenal | Parc Aquàtic - Pl. Espanya), L24 (Antiga Presó-Nou Llevant), L25 (s'Arenal - Plaça Reina | Catedral), L31 (Sant Jordi-Sindicat), L33 (Son Espases - Son Fuster), L35 (Aquàrium-Plaça de la Reina/Catedral), L46 (la Bonanova - Gènova - Sindicat) y L47 (Gènova - la Bonanova - Sindicat).

Las paradas que quedarán fuera de servicio durante el tiempo que duren los desvíos son 1051, 981, 543, 110, 390, 598, 455, 810, 360, 1, 6, 1377, 799, 456, 457, 458, 1330, 1139, 453, 7, 1048, 111, 113, 404, 2, 219, 295, 1078, 48, 422, 195 y 49.