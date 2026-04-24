Cortes de tráfico y desvíos de la EMT este fin de semana en Palma: consulta las calles afectadas

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PALMA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma y la EMT han programado un dispositivo especial de tráfico para este fin de semana con motivo de una caminata reivindicativa este sábado y de una manifestación y de la Fira del Llonguet este domingo.

Este sábado, la Caminata reivindicativa por la seguridad de la carretera en Establiments se celebrará entre las 10.00 y las 12.30 horas y provocará el cierre a la circulación de vehículos en un tramo de la carretera de Esporles, desviándose el tráfico hacia las calles Miquel Sureda i Blanes, Molí del Comte, Pou Comú, Campanar y hacia los caminos Sarrià y Forn del Vidre.

Por otro lado, durante la jornada del domingo, con motivo de una manifestación en el centro de Palma y la celebración de la Fira del Llonguet en Es Pil·larí también se producirán afectaciones al tráfico, desvíos y, en este segundo caso, refuerzos de autobuses de la EMT.

En el caso de la concentración, el dispositivo estará activo entre las 11.00 y las 14.30 horas aproximadamente y se producirán afectaciones al tráfico en la plaza de sa Feixina, Passeig Mallorca (lado centro), Jaume III, Unió, Ramblas, Oms, Sant Miquel, Colom y plaza de Cort.

Además, se cerrará el paso total a las calles Jaume III en dirección centro; Unió en ambos sentidos; Ramblas en dirección a Avingudes y Conqueridor en dirección hacia Cort.

En relación con los cambios en el acceso a los estacionamientos, el aparcamiento de pPlaza Major mantendrá cerrada la salida hacia Ramblas durante el paso de la manifestación.

Con motivo de la Fira del Llonguet, la circulación de vehículos en las principales vías del centro del barrio de Es Pil·larí se verá modificada entre las 09.00 y las 17.00 horas del domingo.

Quedarán cortadas las vías Camí de la Muntanya en el tramo entre Martina Pasqual y Camí de Son Fangos; la calle de Sor Damiana entre Camí de la Muntanya y Roncal; Roncal entre Sor Damiana y Martina Pasqual; la calle de Martina Pasqual entre Roncal y Camí de la Muntanya, y, por último, la calle Josep Tomàs Renteria desde Roncal hasta el final de la vía.

DESVÍOS LÍNEAS EMT

Este sábado, entre las 10.00 y las 12.30 horas aproximadamente, la línea L16 finalizará su recorrido en sentido Establiments en la parada P500 - Hospital Palmaplanas y retomará la ruta hacia Palma en la parada P535.

Asimismo, este domingo, a partir de las 11.00 horas y hasta las 14.30 horas aproximadamente, las líneas L3, L4, L7, L20, L25 y L35 circularán desviadas parcialmente.

En concreto, la L3 y la L35 finalizarán su ruta en la parada 206- en avenida Portugal, frente a los Institutos, mientras que quedarán sin servicio las paradas 7, 986, 1048, 50, 52, 53, 54, 105, 104, 106, 107 y 108.

La EMT también ha previsto para el domingo un servicio especial de refuerzo para las personas que deseen acudir a la Fira del Llonguet. El refuerzo, combinado con los horarios habituales de la línea 31 (Sant Jordi- Sindicat), ofrecerá un servicio cada 30 minutos aproximadamente, desde las 07.55 hasta las 19.25 horas.