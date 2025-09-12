Cortes de tráfico y desvíos en la EMT de Palma por la Diada de Mallorca y la 45ª Volta Nocturna a Mallorca en Moto

Archivo - Imagen de archivo de un autobús de la EMT. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha previsto un dispositivo especial con cortes de tráfico y desvíos en varias líneas de la EMT, con motivo de la celebración de la 45ª Volta Nocturna a Mallorca en Moto y los actos conmemorativos de la Diada de Mallorca a lo largo de este fin de semana.

En cuanto al sábado, la concentración de motocicletas se realizará en la avenida Adolfo Suárez --sentido Andratx--, lo que obligará a cortar el tráfico en esta vía a partir de las 16.30 horas, según ha explicado el Consistorio en un comunicado.

El tráfico procedente de la autopista de Levante --Ma-19-- se desviará hacia las Avenidas, mientras que el que descienda será redirigido hacia la autopista de Levante. La salida de la vuelta está prevista para las 20.00 horas en dirección a Andratx, con un cambio de sentido a la altura del edificio de Aduanas.

Por otro lado, el domingo 14, entre las 11.00 y las 13.30 horas, se celebrará la tradicional 'Desfilada de carros i carruatges tradicionals', lo que provocará cortes de tráfico en plaza de la Sang, La Rambla, el paseo des Born y en las calles Conqueridor, Colom y Sant Miquel.

Paralelamente, la EMT Palma desviará varias líneas de autobús con motivo de estos actos. El sábado 13, a partir de las 16.30 horas, las líneas 30 (Marivent-Palau de Congressos) y 25 (s'Arenal-Pl. Reina/Catedral) circularán desviadas por Avenidas, para retomar su recorrido habitual una vez finalice el evento.

En cuanto al domingo 14, entre las 11.00 y las 13.30 horas, se verán afectadas las líneas 3 (Pont d'Inca-Joan Carles I), 4 (Ses Illetes-Nou Llevant), 7 (Son Gotleu-Son Serra-Sa Vileta/Son Vida), 20 (Portopí-Son Espases), 25 (s'Arenal-Pl. Reina/Catedral) y 35 (Aquàrium-Pl. Reina/Catedral), siendo esta última limitada hasta la parada 559, en Eusebi Estada, junto a la Estación de Tren de Sóller.

Durante ese mismo tramo horario, quedarán anuladas las paradas 7, 50, 52, 53, 54, 104, 105, 106, 107, 108, 453, 986 y 1048. Desde la EMT Palma recomienda a los usuarios consultar los avisos actualizados en la web, app y en las paradas afectadas.