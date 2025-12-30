Cortes de tráfico este martes y miércoles en Palma por una manifestación, la Festa de l'Estendard y Nochevieja

Archivo - Un bus de la EMT en la plaza de las Tortugas de Palma. Recurso. Archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma llevará a cabo varios cortes de tráfico durante este martes, 30 de diciembre, y miércoles, 31, en algunas de las principales calles de 'Ciutat' por la tradicional manifestación de la Diada de Mallorca y por las celebraciones de la Festa de l'Estandard y de la Nochevieja, lo que obligará además al desvío de buses de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Palma.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de Palma ha informado que este martes, 30 de diciembre, con motivo de la celebración de una manifestación en el centro de la ciudad, a partir de las 18.00 horas se cortará al tráfico el itinerario por el cual ésta transcurrirá, formado por el Born, la avenida Joan Carles I, Unió, la Rambla y la plaza del Institut Balear, en función del desarrollo de la marcha.

Por su parte, la EMT desviará varias líneas de autobús a partir de las 18.00 horas. Las líneas L3, L4, L7, L20, L25 y L35 circularán parcialmente desviadas mientras duren los cortes de tráfico, y la L35 finalizará su recorrido en la parada 206 (avenida Portugal).

Durante este periodo quedarán fuera de servicio las paradas 7, 453, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.

Además, durante la celebración del acto institucional de entrega de coronas por parte de entidades, instituciones y del Ayuntamiento de Palma, en homenaje al rey Jaume I en el marco de la Festa de l'Estendard 2025, se prevén afectaciones puntuales a partir de las 19.15 horas en el entorno de la plaza de Cort, la calle Conquistador, la plaza de la Reina y la calle de la Cadena, siempre que la concentración de público así lo requiera.

De igual forma, la línea CC de la EMT realizará su última salida desde Balanguera a las 18.50 horas.

Ya el miércoles, 31 de diciembre, durante la mañana y siguiendo la programación de la Festa de l'Estendard, se producirán restricciones de tráfico en la plaza de Cort y sus accesos desde las 07.00 hasta las 10.00 horas. A partir de ese momento, se verá afectado el entorno del Palau Reial, la Seu y el Mirador, donde se mantendrán los cortes hasta aproximadamente las 11.00 horas.

Por la tarde, con motivo de la celebración de la 'Revetla de Fin de Año', a partir de las 20.30 horas y hasta las 02.30 horas del jueves 1 de enero, se cortará el tráfico rodado en la plaza de Cort y accesos, la avenida Joan Carles I (acceso al Born), Conquistador y la plaza de la Reina. Además, se realizarán cortes selectivos en las avenidas Antoni Maura y Alexandre Rosselló. En todo caso, se permitirá el paso de residentes a las zonas afectadas siempre que las condiciones de seguridad lo permitan.

Asimismo, se podrán llevar a cabo cortes peatonales en los entornos de Colom y Paners, así como en los accesos a la plaza de Cort desde Santo Domingo, la calle de la Cadena y el Palau Reial, en función de la ocupación del espacio.

En cuanto a los buses, la línea CC quedará sin servicio entre las 07.00 y las 13.00 horas del 31, retomando después su actividad y realizando su última salida desde Balanguera a las 20.00 horas.

A partir de las 20.30 horas del 31 y hasta las 02.30 horas de día 1, las L25 y L35 no podrán acceder a plaza de la Reina y finalizarán su recorrido en la parada 206 (avenida Portugal, frente a institutos).

REFUERZOS ESPECIALES DE LA EMT EN FIN DE AÑO

Durante la noche de Fin de Año estará disponible toda la red de Nit Bus, con un refuerzo especial de la línea N1, que circulará entre Portopí y Porta des Camp con una frecuencia de 15 minutos, en lugar de los 30 habituales.

El servicio nocturno comenzará a las 01.15 horas del jueves 1 de enero y se mantendrá operativo durante toda la noche. Además, se habilitará un servicio nocturno especial desde s'Arenal hasta la plaza de la Reina, con una frecuencia de 60 minutos, entre las 01.15 y las 07.10 horas. Mientras duren los cortes de tráfico, este servicio finalizará también en la parada 206 (avenida Portugal).

Cabe tener en cuenta que el 31 de diciembre a las 21.00 horas se harán las últimas salidas de las líneas que habitualmente finalizan más tarde y que algunos horarios podrán ajustarse previamente.

Por ello, el Ayuntamiento de Palma recomienda planificar los desplazamientos con antelación y consultar la información actualizada en las paradas, así como en la web y la aplicación móvil de la EMT.