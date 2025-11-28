Costa, sobre Ábalos y Koldo: "El Supremo ha enviado directamente al sanchismo a prisión"

Archivo - El portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern balear, Antoni Costa, ha considerado que con el envío a prisión provisional del ex ministro José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García, "constata que el Supremo envía directamente al sanchismo a prisión".

Así lo ha dicho este viernes en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, tras ser preguntado por la cuestión. "En el Peugeot iban cuatro, tres están en prisión o han pasado por prisión y resulta curioso que el cuarto no supiera nada", ha criticado.

En este sentido, el también vicepresidente del Ejecutivo ha insistido en que Ábalos se dirigía a la expresidenta balear y presidenta del Congreso, Francina Armengol, "como cariño" y que fue esta la que "abrió la puerta para que pudieran saquear al menos cuatro millones de euros de Baleares".

"Tengo la sensación de que lo queda por saber es mucho y también en Baleares", ha añadido Costa.