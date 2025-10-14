Costa acusa a la izquierda de "poner palos en las ruedas" en la diversificación económica

Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa, durante una sesión de control al Govern balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Goven y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha acusado a la izquierda de "poner palos en las ruedas" en las políticas para diversificar la economía de las Islas.

Así lo ha dicho Costa en la sesión de control al Govern del pleno de este martes, ante críticas del diputado de MÉS per Mallorca Lluís Apesteguia de no impulsar políticas para tranformar la economía.

Según el ecosoberanista, las "grandes políticas" del Govern han ido encaminadas al crecimiento del sector de la construcción y del sector servicios, especialmente, del turismo. Además, ha afeado a Costa su "falta de diálogo", cuestionando "con quién" sacará adelante iniciativas.

En este sentido, el vicepresidente ha reprochado a MÉS su voto en contra al decreto ley de proyectos estratégicos, tumbado en el Parlament con los votos en contra de la izquierda y de Vox. "Hace dos semanas tenía la oportunidad de aprobar un decreto que hubiera ayudado a diversificar las Islas", ha dicho.