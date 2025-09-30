Costa asegura que los Consells insulares trabajan "en la misma línea" que la opinión mayoritaria sobre los rent a car

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha apuntado que los Consells insulares trabajan "en la misma línea" que la opinión mayoritaria de la población sobre la limitación a los coches de alquiler.

Así ha respondido el representante del Ejecutivo a la pregunta parlamentaria de la diputada del PSIB Amanda Fernández acerca de por qué no se comienza a limitar el número de 'rent a car' que pueden entrar en las islas.

Costa ha recalcado que la movilidad es una competencia "compartida" entre los Consells insulares y el Govern, y en el caso de Mallorca ya se ha realizado el estudio de carga, por lo que ya trabaja en la ley para establecer estos límites.

De este modo, ha aseverado que el resto de Consells trabajan en iniciativas similares y ha reivindicado que al PSIB "le escuece" que quien las desarrolle sean gobiernos del PP.

((Habrá ampliación))