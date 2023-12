Costa asegura "esforzarse mucho para que los fondos MRR lleguen al tejido productivo" pese a la "rigidez" de éstos

PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Toni Costa ha asegurado "esforzarse mucho para que los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia lleguen al tejido productivo" de Baleares pese a la "rigidez" de estos que "vienen totalmente marcados desde Madrid a nivel de ejecución".

Costa se ha pronunciado de este modo, este martes, en el pleno del Parlament, al ser interpelado por el diputado socialista Carles Bona sobre la política general del Govern en materia de fondos europeos.

El vicepresidente y conseller ha comenzado hablando de los fondos Next Generation, para aclarar que "el hecho de que éstos no estén presupuestados no implica que no se puedan generar los fondos, los créditos, o se puedan incorporar al ejercicio 2024". Por tanto, ha afirmado, "no se perderá ni un euro por que no esté presupuestado".

Además, Costa se ha referido a los fondos provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), apuntando que "éstos son sin duda un instrumento extraordinario, que aporta financiación para Baleares, concretamente casi 1.600 millones, asignados". Por tanto, ha señalado, "no se pueden desaprovechar porque "son una oportunidad histórica para el desarrollo de la Administración y de las empresas del archipiélago en todas las áreas".

En este sentido, ha justificado cambios cuando llegaron al Govern, que han consistido en "centralizar" toda la gestión de los fondos europeos "para que éstos lleguen de verdad a financiar los proyectos que necesiten estos fondos", sobre todo, con los fondos MRR, el Govern "cree que hay un error de fondo que dificulta enormemente la ejecución del importe asignado y movilizado" debida la "rigidez" impuesta por la Unión Europea y "acentuada" por el Gobierno de España, centralizando la gestión de fondos a La Moncloa. "Esta", ha añadido, "es una opinión extendida en la inmensa mayoría de las comunidades, de los ayuntamientos y también de pequeñas y medianas empresas, con menos capacidad para cumplir con la enorme tramitación, burocracia e imposición y rigidez que suponen estos fondos".

Ante esta situación, el vicepresidente del Govern ha recordado que recientemente se dirigió a los cuatro ministros con los que la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, comparte competencia, Nadia Calviño, María Jesús Montero, José Luis Escrivá y Diana Morant, "para pedir una reunión urgente y donde uno de los puntos claves era encontrar la manera de flexibilizar tanto los trámites burocráticos como los términos para ejecutar los fondos asignados".

De este manera, y pese reconocer que "hay riesgo de perder fondos europeos MRR, que ni siquiera se habían empezado a movilizar la anterior legislatura", Costa ha asegurado que "desde el primer día, este Govern está trabajando para no tener que devolver ni un euro".

En detalle, hasta 30 de setiembre, Costa ha explicado que el porcentaje de fondos MRR movilizados en Baleares es del 66,10% y, el de fondos ejecutados, de 35,31%. Las áreas con mayor movilización han sido las pymes, 97,2%, y Salud, 99,5%, seguidas con porcentajes de movilización superior al 90% por agricultura y movilidad. Mientras, las áreas con menos han sido digitalización, 28,5%, e igualdad, un 41%. En la franja de entre un 40 y 50 por ciento de movilización también se han encontrado turismo y deportes.

Finalmente, en cuanto a la ejecución, Costa ha precisado que hay áreas que preocupan al Govern, como que más del 50% de los fondos asignados a Baleares se concentren en dos ámbitos, energía y turismo, pero de los que, a 30 de junio del 2023, en Energía, solo se habían ejecutado el 13,9% de fondos y en Turismo, un 31,4%.

"Ambas son áreas en las que, por la singularidad de las islas, se deben concentrar buena parte de los esfuerzos del Govern. Por una parte, para modernizar y mejorar el principal motor económico, pero también porque el hecho de ser islas obliga a tener una política energética perfectamente definida a medio y largo plazo", ha dicho Costa aunque ha añadido que "igualmente importante debería ser la digitalización y la simplificación administrativa".

"No podemos dejar pasar este tren de financiación", ha incidido Costa, apuntando que "aunque los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia han llegado a casi 11.892 empleados, administraciones públicas, particulares, entidades del tercer sector, universidades y centros de investigación", este Govern cree que "aún hay que llegar más lejos" para que, pese a "la enorme rigidez de los fondos MRR", éstos lleguen al tejido productivo de Baleares.

El diputado socialista, Carles Bona, por su parte, ha acusado al vicepresidente y conseller del Govern de "haberse olvidado de presupuestar 26 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia" a pesar de que éste insista en "decir que centraliza toda la gestión de los fondos europeos para que éstos lleguen de verdad a las empresas" en "todo un ejemplo de gestión", ha ironizado.

Bona ha lamentado asimismo el "descontrol" entre instituciones que dificulta la ejecución de fondos europeos con el consecuente "riesgo de perder fondos" y, por ende, "de dejar pasar la oportunidad de mejorar la vida de la ciudadanía". Así, ha pedido al vicepresidente del Govern que "dé estabilidad y confianza" a la administración y las empresas porque "Baleares necesita la oportunidad que representan los fondos europeos, no se la nieguen", ha sentenciado.