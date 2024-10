Costa asegura que negociará los presupuestos con diálogo y buscando consenso "incluso" con el PSIB

El conseller insiste en que el aumento del ITS, junto con otras medidas, tendrá "efectos positivos"

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha asegurado que negociará los presupuestos de 2025 con diálogo y buscando el "máximo consenso" posible con todos los agentes sociales y económicos y con los grupos.

"Este Govern está dispuesto a consensuar, incluso con ustedes y mira que es difícil", ha dicho el conseller al PSIB en el pleno de este martes, tras ser preguntado por el diputado socialista Marc Pons por la negociación del techo de gasto.

En esta línea, Costa ha puesto en valor que se reunió con todos los portavoces de los grupos para presentar el techo de gasto y que "sin duda" se reunirá con los agentes sociales y económicos antes de la tramitación de los presupuestos.

"Lecciones de negociación y consenso ni una", ha manifestado Costa, reprobando que el anterior Govern del Pacte no se reunió con la oposición para negociar el techo de gasto y cuestionando "con quién pactaron" cuando congelaron la carrera profesional en 2018 o cuando recortaron el sueldo a los funcionarios en 2020 y 2021. "Es una pena que estén toda la legislatura con el no es no", ha sentenciado.

Por otro lado, preguntado por el incremento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) anunciado por la presidenta del Govern, Marga Prohens, Costa ha asegurado que, junto con otras medidas, el aumento del ITS "tendrá efectos positivos" y permitirá gestionar los flujos turísticos y la congestión.

No obstante, el diputado socialista Llorenç Pou, ha señalado que el ITS "no sirve" para gestionar la demanda y ha afeado al Govern por "negarse" a establecer un calendario para debatir la cuestión en la mesa para el Pacto por la sostenibilidad.