Costa carga sobre el PSIB por el techo de gasto: "Se han negado a negociar y lo tendrán que explicar a los ciudadanos"

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha cargado contra el PSIB por "negarse" a negociar unos futuros presupuestos después del techo de gasto, que este martes se someterá a votación en el Parlament, y ha considerado que "lo tendrán que explicar a los ciudadanos".

Así se lo ha dicho al diputado socialista Marc Pons después de que este le preguntara si ha hecho todo el esfuerzo a su alcance para sacar adelante esta medida, que previsiblemente decaerá con la oposición de Vox y la izquierda.

"Este Govern ha trabajado para poder llegar a un acuerdo para tener techo de gasto y presupuestos en 2026 con un incremento de 360 millones de euros más para servicios públicos fundamentales", ha indicado.

El conseller ha recordado que solo pusieron dos condiciones, hablar de temas económicos y que las negociaciones se extendieran a los presupuestos. Aunque los socialistas sí cumplieron con la primera, no lo hicieron con la segunda, ha expuesto.

"Se han negado a negociar unos futuros presupuestos y son ustedes los que tendrán que explicar a los ciudadanos que no vale la pena que el Govern tenga más millones para invertir en servicios públicos fundamentales", ha sostenido.