Costa cree "hipócrita y demagógico" que la izquierda se oponga a que consellers cobren dietas del Parlament

PALMA, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Parlament y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha considerado "profundamente hipócrita y demagógico" que la izquierda se oponga a que los consellers, que no son diputados, cobren dietas del Parlament, que los diputados sí cobran, como plantea el PP en una enmienda a las cuentas de 2025.

Costa se ha pronunciado de este modo, este martes, en respuesta a una pregunta de la diputada de Més per Menorca-Grupo Mixto, Joana Gomila, añadiendo que la enmienda del PP "no supone", al menos, en su opinión, "ningún desprecio al resto de grupos parlamentarios ni, tampoco, una subida de sueldos por la puerta de atrás", simplemente "es una alternativa para tratar de igualar la situación de los diputados con la de los consellers que no lo son".