Costa cree que la responsabilidad de aprobar el techo de gasto es de los 59 diputados del Parlament

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, interviene durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Investigación, Antoni Costa, ha considerado que la responsabilidad de aprobar el techo de gasto, el paso previo a presentar unos nuevos presupuestos, es de los 59 diputados que conforman el Parlament.

De esta manera ha contestado durante el pleno de este martes al portavoz adjunto del PSIB, Marc Pons, quien le ha preguntado si asume la responsabilidad de liderar las negociaciones para aprobar el techo de gasto.

"Creo humildemente que la responsabilidad la tenemos los 59 diputados del Parlament, que con nuestro voto podemos permitir que Baleares tenga más de 300 millones de euros más", ha dicho Costa.

También ha subrayado el compromiso de todo el Govern para que el techo de gasto y los eventuales presupuestos de 2026 se puedan aprobar.

"Lo intentaremos, porque son la mejor herramienta para los ciudadanos de Baleares", ha dicho.