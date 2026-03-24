Costa defiende la apuesta del Govern por la externalización de trámites para "desatascar" la administración

Archivo - El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, durante un debate de presupuestos autonómicos en el Parlament Balear, a 8 de julio de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha defendido la apuesta del Govern por la externalización de determinados trámites burocráticos para reducir los plazos y "desatascar" la administración.

Lo ha dicho este martes en el pleno del Parlament al ser preguntado por el diputado del PSIB Carles Bona acerca del objetivo del proyecto de ley de aceleración de proyectos estratégicos.

El también vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha afirmado que el texto normativo, actualmente en tramitación, persigue tres grandes objetivos.

El primero, reducir la burocracia "al máximo" para atraer inversiones y proyectos que ayuden a transformar el modelo económico de Baleares con una unidad aceleradora que, ha adelantado, próximamente presentarán ante las patronales estatales y la Unión Europea.

El segundo, acelerar la tramitación de los proyectos y las infraestructuras públicas y el tercero, que se convierta en la segunda ley de simplificación administrativa de esta legislatura mediante la extensión del uso de las declaraciones responsables y de las entidades colaboradoras urbanísticas para "desatascar el cuello de botella" en la administración.

Estas son algunas de las cuestiones que el PP ha introducido, vía enmiendas, en la tramitación de la ley de aceleración. Por ejemplo, han planteado que los colegios profesionales, las cámaras de comercio u otras organizaciones tengan la potestad de verificar documentación, emitir certificaciones y validar requisitos técnicos.

De este modo, cuando un ciudadano presente documentación acompañada de una certificación acreditada por estas entidades, la administración podría considerarla completa y correcta desde el primer momento.

"¿A usted le parece bien o mal que tramitemos más rápido las licencias?", le ha preguntado costa al diputado socialista.

Bona ha puesto en duda que las medidas contempladas en el citado proyecto de ley vayan a servir para diversificar el modelo económico del archipiélago, dado que a su parecer no contempla mayor inversión en investigación e innovación.

"Las inversiones han caído un 40% en los presupuestos y hoy Baleares invierte menos de lo que le correspondería por PIB que incluso Melilla", ha apuntado.

Ha contrapuesto esta realidad con la intención del Govern de "externalizar" funciones de la administración pública para que las asuman empresas privadas.

"Habrá un a administración a dos velocidades, una para quien pueda pagar trámites más rápidos y otra para quienes no, que tendrán que esperar. Esto es convertir los derechos de los ciudadanos en un servicio premium", ha advertido.